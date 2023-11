4eme édition de la caravane Ouest Africaine de la CGLTE-AO : Pour une lutte commune, les rois/reines, chefs coutumiers, traditionnels et religieux de l’Afrique s’unissent à Bamako pour un Droit à la terre, à l’eau et à l’agroécologie paysanne

La 4e édition de la Caravane Ouest Africaine qui a pour thème central : « le changement climatique, l’un des défis environnementaux, agricoles et économiques en Afrique ». Partir du Burkina Faso en passant par la Côte d’Ivoire est actuellement à Bamako depuis dimanche 12 novembre 2023. Pour l’étape du Mali, les organisateurs ont initié avec l’Alliance des Chefs traditionnels et coutumiers une rencontre des reines/rois, chefs traditionnels, coutumiers, et religieux de l’Afrique » sur le thème : « La quête de la justice climatique, le rôle et les responsabilités des chefs coutumiers, religieux et rois de l’Afrique dans la lutte contre les phénomènes du changement climatique ». Cérémonie organisée ce lundi 13 novembre 2023 à l’hôtel Colibris de Bamako elle s’inscrit en droite ligne de la 4e édition de la caravane à l’étape du Mali.

Initiée par la Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau Ouest Africaine (CGLTE-AO), la Caravane Ouest Africaine « Droit à la terre, à l’eau et à l’Agroécologie paysanne : une lutte commune ! » est un cadre de mobilisation populaire des mouvements sociaux qui est organisé chaque deux ans au niveau sous-régional. Elle vise une intégration sous régionale pour une CEDEAO des Peuples. Elle entend ainsi contribuer à une transformation sociale en Afrique de l’Ouest à travers la mobilisation des communautés de base en vue d’interpeller les décideurs pour l’amélioration d’une gouvernance inclusive des ressources naturelles, particulièrement la terre, l’eau et les semences paysannes et leur gestion durable avec l’agroécologie paysanne face aux effets des changements climatiques tant au niveau national que régional. En outre, elle facilite le dialogue intercommunautaire pour la stabilité et une paix durable. En effet, le réchauffement climatique constitue une préoccupation croissante dans le monde. De la première description de l’effet de serre en 1824 en lien avec la révolution industrielle jusqu’aux derniers rapports alarmants du GIEC (février 2023) liant entre autres la consommation effrénée des énergies fossiles à la mondialisation de l’économie et l’industrialisation de l’agriculture notamment, les populations et nos éco-agrosystèmes continuent à subir jusqu’à présent les phénomènes de changement climatique qui s’aggravent d’année en année avec la fonte des glaciers, des incendies de forêts, des inondations, des sécheresses, de disparition de la biodiversité sans oublier les déplacés climatiques…

C’est pourquoi au regard de ce qui précède et fort des acquis issus des différentes Caravanes climat de la CGLTE-OA et l’Alliance des Chefs coutumiers et Traditionnels veulent contribuer au renforcement de la lutte contre les phénomènes de changement climatique par l’éveil de conscience et la promotion de l’agroécologie paysanne comme alternative aux fausses solutions à travers un plaidoyer auprès des communautés et des autorités en vue de garantir notamment la souveraineté alimentaire en initiant cette rencontre à l’étape du Mali où la caravane continuera au Sénégal et prendra fin en début décembre en Mauritanie .Pour le Président de l’Alliance des Chefs coutumiers et Traditionnels de la CGLTE-AO, l’Honorable Moussa Hadi GOURGOUDOU du Niger, il s’agira entre autre d’élaborer un Engagement des chefs coutumiers, rois / reines et religieux sur la justice climatique en vue de réduire l’effet des phénomènes du changement climatique spécifiquement son impact sur les communautés et l’environnement en vue de garantir la souveraineté alimentaire et le développement des terroirs en agroécologie paysanne ; participer à la COP des Communautés pour soutenir les actions de la caravane et des communautés du Mandé pour la justice climatique en Afrique et dans le monde ; évaluer la mise œuvre du plan d’action de l’Alliance des chefs traditionnels et coutumiers et procéder à son actualisation et enfin remettre l’Engagement des chefs coutumiers, rois /reines et religieux sur la justice climatique aux plus hautes autorités du Mali principalement au Chef de l’État le 15 novembre 2023 .

À noter, la rencontre regroupe 12 des chefs coutumiers, rois / reines de l’Afrique de l’ouest et centrale et 5 religieux et plus de 30 pays d’Afrique participent à cette 4eme caravane.

