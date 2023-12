9e Forum Environnemental National de Mali-Folkecenter Nyetaa : Climat, paix et sécurité au menu

Mercredi 20 décembre 2023, l’ONG Mali-Folkecenter Nyetaa a tenu une conférence de presse pour annoncer l’organisation du 9e Forum environnemental national (Fena). Climat, paix et sécurité sont les thématiques prévues.

Après son lancement le 13 décembre dernier à Kolokani qui a vu la participation de plusieurs acteurs (politiques environnementaux…) Mercredi dernier, les dévoiler le déroulement de la 9e édition du Forum environnemental national (Fena). Climat, paix et sécurité sont les thèmes phares de cette 9e édition qui se déroulera à Bamako, Kolokani, Bougouni, Kayes, Mopti et Sikasso.

Cette 9e édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’innovation par la digitalisation, promotion des emplois verts et les énergies renouvelables, pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali.

Le Fena, qui était un événement physique localisé, a connu d’importantes innovations. L’ONG Mali-Folkecenter Nyetaa a œuvré pour que cette édition soit plus proche des populations cibles, à travers des caravanes de sensiblement, des causeries-débats, des émissions radiophoniques, des campagnes digitales, des activités d’éducation environnementale et de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale.

C’est dans ce registre que depuis le 18 décembre, le pôle de Mopti abrite les activités de la 9e édition du FENA avec plusieurs activités de sensibilisation et de mobilisation communautaires.

Dans les jours à venir, Kolokani, Bougouni, Kayes et Sikasso feront de même avant l’étape finale de Bamako en février 2024.

Rappelons que depuis 2006, Mali-Folkecenter Nyetaa et ses partenaires organisent le Fena qui est un espace de discussion et d’échange sur les défis environnementaux et climatiques auxquels est confrontée la population malienne aussi bien en milieu rural qu’urbain. C’est aussi un espace de plaidoyer, de sensibilisation et de débat.

