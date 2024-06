Alors que la saison des pluies, commence, les autorités sont appelées à agir pour prévenir les inondations dans les quartiers vulnérables.

Les inondations sont un problème récurrent au Mali, notamment à Bamako, où plusieurs quartiers sont régulièrement submergés durant l’hivernage. Des quartiers tels que Niamakoro, Lafiabougou, Para Djicorono, Baco Djicoroni, Kalabancoro et Kalabancoura, Missira, Banconi, Talko sont particulièrement exposés en raison de leur topographie et de l’insuffisance des infrastructures de drainage.

Face à cette situation, les citoyens et les experts en environnement tirent la sonnette d’alarme face aux risques accrus de précipitations intenses et de crues soudaines qui menacent ces quartiers qu’en bien qu’une opération de curage de caniveaux est en cours dans plusieurs secteurs de Bamako.

Diamnatou Diawara, une résidente de Lafiabougou Talko exprime ses préoccupations « Chaque année, nous vivons dans la peur des inondations. Nos maisons sont inondées, et nous perdons souvent nos biens. Nous espérons que cette fois-ci, le gouvernement prendra des mesures efficaces ».

Les experts en gestion des catastrophes et les ONG locales exhortent le gouvernement à mettre en œuvre des stratégies proactives pour minimiser les impacts des inondations. Ils recommandent des actions immédiates telles que le nettoyage et l’entretien des canaux de drainage, la sensibilisation des communautés à la prévention des inondations.

Un spécialiste en gestion des risques climatiques, souligne : « Le gouvernement doit agir pour renforcer les infrastructures existantes et en créer de nouvelles. La gestion efficace des eaux pluviales est cruciale pour protéger les populations et leurs biens ».

Etant dans son domaine d’intervention, qu’est ce que le ministère de l’Environnement a élaboré comme plan d’action pour cette saison des pluies ? Son travail doit consister entre autres au dégagement des caniveaux et des cours d’eau obstrués, ainsi que la mise en place de systèmes d’alerte précoce pour informer les résidents des risques imminents d’inondation.

En plus des efforts gouvernementaux, la participation des communautés locales est essentielle pour prévenir les inondations. Les citoyens sont encouragés à ne pas jeter des déchets dans les caniveaux et à participer aux campagnes de nettoyage organisées par les municipalités.

Il est impératif que le gouvernement et les citoyens travaillent ensemble pour mettre en place des mesures efficaces de prévention des inondations. Une action concertée et proactive peut non seulement sauver des vies et des biens, mais aussi renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques.

Bintou Diarra

Commentaires via Facebook :