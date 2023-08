Dans le cadre de ses activités marquant la campagne de reboisement, l’Association pour la Reconstitution du Couvert végétal (ARCV) en collaboration avec le cantonnement des Eaux et Forets de la rive droite a procédé à la plantation de 105 pieds d’arbres à N’Tabacoro. La cérémonie s’est déroulée le mardi dernier en présence du colonel Moussa Fodé Sissoko de la direction générale des eaux et forêts, la présidente de l’ARCV, Mme N’Diaye Mariam Sangaré, des agents des Eaux et Forets ainsi que les membres de l’association.

L’arbre c’est la vie, dit-on. Ceci étant, l’ARCV œuvre chaque année pour la Reconstitution du Couvert végétal qui, est la principale source de vie sur cette terre.

Prenant la parole pour la circonstance, le colonel Moussa Fodé Sissoko de la direction générale des eaux et forêts, s’est réjoui des actions de l’association qui œuvre pour le bien être de la population à travers des plantations d’arbres. « Qui connais le rôle de l’arbre dans la vie des humains, sait vraiment son rôle incommensurable surtout à Bamako avec la pollution », indique-t-il.

Cette activité va en droite ligne avec nos actions, poursuit le colonel Sissoko. A ses dires, l’arbre a un rôle multiple dans la survie de l’homme. « Aujourd’hui, on parle de changement climatique et la principale cause c’est la déforestation. L’arbre contribue à l’épuration de l’aire, ça nous protège contre les gaz à effet de serre, les gaz carboniques, ça purge l’air que nous respirons, premièrement et deuxièmement ça produit de l’ombre dans nos maisons, nous les utilisons pour la construction de nos maisons, dans la médecine traditionnelle, les fruits rentrent dans l’alimentation etc. », a-t-il déclaré.

Pour éviter cette dégradation, le colonel Sissoko estime qu’il nous faut une prise de conscience ainsi que des décisions politiques en allouant des fonds pour le secteur.

Quant à la Présidente de l’ARCV, elle a fait savoir que la nature nous a tout donné. « Le pays regorge beaucoup d’associations avec des visions diverses, la nôtre est entièrement et essentiellement consacrer à donner une nouvelle vie à la nature car notre survie y dépende. L’homme doit marquer son passage sur cette terre et je pense que la meilleure façon est de penser à cette nature qui a tout donné et qui continue de nous servir. Rendons-nous utile car on dit que celui plante un arbre n’a pas vécu inutile », plaide Mme N’Diaye.

Elle a promis que l’association sera dans les rendez-vous afin de redonner vie à cette nature qui a tant besoin des humains qui ont été et qui continue à être à la base de sa destruction.

Enfin la présidente a rendu un vibrant hommage aux femmes et hommes du service des eaux et forêts qui se battent nuit et jour parfois au péril de leur vie pour sauver nos forêts.

Alassane Cissé

