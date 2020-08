Mali : la 26e édition de la campagne nationale de reboisement lancée à Tiénfala

Le secrétaire général du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mamadou GAKOU, a procédé le jeudi 28 juillet au lancement de la campagne nationale de reboisement, dans la forêt classée de Tienfala, dans la région de Koulikoro.

C’est sous une fine pluie que la 26e édition de la campagne nationale de reboisement a été lancée. Le thème de cette année est « Préservons et restaurons nos écosystèmes pour renforcer la résilience de nos population». Il s’agit à travers ce thème de montrer l’importance de l’arbre pour la vie des communautés et la nécessité de la participation de tous les citoyens à la lutte contre la dégradation des sols et des forêts.

Pour cette 26e édition de la campagne nationale de reboisement, les organisateurs prévoient la production de 19 929 645 plants, le reboisement de 26 975,55 ha, de terres dégradables, la mise en défens de 1 031,2 ha de massifs forestiers, la fixation mécanique/biologique de 265 ha de dunes.

Dans son discours, le secrétaire général du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mamadou Gakou, a incité les acteurs verts à redoubler d’effort pour la protection de l’environnement en mettant un accent particulier sur le reboisement. Pour un forestier, lance-t-il, cette journée est un évènement heureux, parce qu’il s’agit de lutter contre la dégradation de la nature.

L’objectif de l’évènement, selon Mamadou Gakou est de pérenniser cette journée, pour que la plantation des arbres soit une activité habituelle des Maliens. Il a pour cela invité tous les Maliens à se sentir concernés par la problématique de la déforestation et les aléas du changement climatique. Car dit-il, si chacun plantait et entretenait un arbre chaque an, le Mali sera vert en quelques années.

Quant au Maire de la localité, il a remercié les autorités administratives pour l’organisation de cette journée. « Nous remercions Dieu parce que l’évènement qui nous réunit aujourd’hui contribue au développement du pays ». L’arbre, dit-il, c’est la vie et on ne parlera jamais assez de son importance. « Notre attention doit être sur les arbres. Autant nous coupons les arbres, autant nous devons en planter. Cette campagne ouvre donc la voie à tous les Maliens de planter des arbres », a-t-il précisé.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

