Protection civile du Mali : le projet de renforcement de la résilience climatique – Hydromètre exécuté avec satisfaction

La protection civile malienne en collaboration avec la Direction nationale de l’hydraulique, Mali météo et d’autres structures des départements ministériels ont exécuté avec satisfaction le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali dans le délai imparti donné par l’Etat et les bailleurs.

Financé en grande partie par la Banque Mondial à hauteur de 33 millions de dollars, le projet de renforcement de la résilience climatique –Hydromet Mali touche à sa fin. Les départements ministériels partis prenants de ce projet ont tenu la dernière session du comité pilotage, le mardi 14 janvier, au Ministère de la Sécurité et de la protection civile. La dite session présidée par le secrétaire général du ministère, Oumar Sogoba, a été mis à profit par la coordination générale du projet pour faire le point des différentes réalisations.

Démarré en 2019, ce projet a été réalisé à 96, 49 % dans plusieurs de ces composantes. Dans le premier composant, il ressort que la protection civile lors de cette session du comité du pilotage 1712 femmes et 2829 ont été formés sur les thématiques relatives à la remontée d’information d’alerte, la dissémination d’information agro météorologiques et gestion des risques et catastrophes au niveau communautaire et communale. S’y ajoute à la réalisation de 49 stations d’agro métrologique classique et l’installation des stations de mesure de pollution ainsi que la construction des bâtiments publics et l’acquisition de véhicules de services.

Toujours sur les réalisations sur le Renforcement institutionnel et des capacités générales, ce projet hydromètre Mali a formé 1811 volontaires grâce au soutien de la Croix rouge sur la résilience climatique dans les régions de Kayes et Tombouctou. Des procédures opérationnelles Standardisées ont été élaborées à 100% au compte de la Direction Générale de la Protection Civile, Mali Météo, le Centre d’alerte précoce. Aussi, 2217 agents de ces services de l’Etat ont été soutenus par le projet pour acquérir une formation professionnelle spécifique et 459 345 bénéficiaires directs ont reçu des informations d’alerte rapide agro sécurité alimentaire, dont 231 510 femmes.

L’équipe à l’origine de la réalisation de ces résultats ont été félicité par le secrétaire général du Ministère de la Sécurité et de la protection qui a rappelé les difficultés par le gouvernement malien à mobiliser des ressources auprès de la banque mondiale suite aux sanctions prises contre le pays ces dernières années.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :