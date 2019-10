La Commission Gestion des Eaux de la Retenue de Sélingué et du Barrage de Markala (CGESM) s’est réunie, ce mercredi 02 octobre, à Sélingué. Sous la présidence de Dioouro Bocoum, l’Adjoint au Directeur national de l’Hydraulique, la CGESM a fait le point des recommandations avant d’en formuler de nouvelles.

-Maliweb.net- Demander à la DNH de vérifier la validité de la courbe de tarage des stations de Bamako, Koulikoro et Kirango en particulier pour la période de basses eaux; Demander à EDM-SA de réduire l’écart entre les apports et la quantité d’eau lâchée; demander à la météo de faire la part des pluies provoquées dans les présentations; demander à l’EDM-SA de respecter la cote cible de 348,00 m à la fin du mois de septembre 2019.Telles étaient les recommandations de la réunion précédente. Il ressort que l’EDM a exécuté les deux points qui la concernent. Ainsi, l’écart entre les apports et la quantité d’eau lâchée est passé de 2,58 m à 0,28 m et la cote cible positive de 0,28 m sera ajustée courant octobre, selon Amadou Coumaré, Directeur du barrage de Sélingué.La recommandation concernant la Direction Nationale de l’Hydraulique (DHN) est en cours d’exécution. Seule la recommandation concernant Mali Météo est restée sans suite.

66,06 m3/s contre 160 m3/s programmé par la CGESM

Des communications au niveau des organismes membres de la commission ont fait ressortir la situation hydrologique au nouveau de chaque structure. Au niveau de l’EDM, il faut retenir que la campagne de remplissage 2019 de la retenue se poursuit normalement et «la priorité sera donnée au remplissage de la retenue (avant le 10 Octobre)». Ensuite, explique Amadou Coumaré,il sera procédé à un laminage des apports en surplus, de manière à garder la retenue pleine le plus longtemps possible.Aux dires de MamadyFamanta, gestionnaire du barrage de Markala, durant le mois de septembre 2019, les irrigations se sont déroulées normalement.Il ressort aussi que les cotes de consigne d’irrigation ont été atteintes au niveau des principaux ouvrages.Cependant, le débit moyen prélevé à partir du point A par les trois grands ouvrages est de 66,06 m3/s contre 160 m3/s programmé par la CGESM pour le mois de septembre 2019.Ces chiffres s’expliquent par le fait que la digue à l’Office du Niger avait cédé et il a fallu au moins 20 jours pour la colmater.

La cote 349 jusqu’au 31 décembre

En visite au barrage de Sélingué, les membres de la CGESM ont constaté le niveau d’eau dans la Retenue. L’occasion pour Dioouro Bocoum, Directeur national adjoint de l’Hydraulique de se réjouirdu respect de la cote maximale 337. «Le respect de cette cote maximale à ne pas dépasser en aval permet de protéger les populations et de ne pas atteindre la cote d’alerte 380 à Bamako», a indiqué le président de la Commission. A la fin de cette réunion, il a été demandé à l’EDM de maintenir le niveau de remplissage de la Retenue à la cote 349 jusqu’au 31 décembre. A partir de cette date, le déstockage de la retenue débutera pour permettre aux maraîchers de pratiquer les cultures de contre-saison; d’assurer la navigation sur le fleuve et d’assurer les besoins environnementaux.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

