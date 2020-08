Société Malienne de Gestion Forestière : 28 000 plants en phase de reboisement dans la commune de Kobri, Kita

La Société Malienne de Gestion Forestière (SOMAGEFORT) en collaboration avec les autorités du cercle de Kita ont procédé, le jeudi dernier, au lancement de la campagne de restauration de la forêt classée de la commune de Kobri. La dite campagne prévoit le reboisement de 25 hectares dont 28 000 plants.

L’objectif de cette campagne de reboisement initié par la SOMAGEFORT et les autorités du cercle est de préserver et de restaurer les écosystèmes pour renforcer la résilience des communautés villageoises. Elle entre dans le cadre de la 26ème édition de la campagne nationale de reboisement.

Les notabilités et le conseil communal ont rendu hommage à cette initiative de valorisation des écosystèmes du pays dans la commune de Kobri. Le maire de déplorer en cette circonstance la coupe abusive des arbres ajoutant que ces pratiques ont incité les autorités à exiger le respect du plan d’aménagement et gestion forestière. « Nous avons créé des massifs forestiers, où des arbres coupés ont été remplacés. Sur les 25 hectares reboisés, 95 pour cent des arbres ont vécu », explique le maire.

Le chef adjoint du cantonnement des eaux et forêts de Kita le Lt. Abdoulaye Traoré a, pour sa part, rappelé que le plan d’aménagement et de gestion forestière à pour souci de couvrir les besoins de la population en produits forestiers de nécessité. Ce plan, a-t-il expliqué, prévoit toujours la mise en place des pépinières, l’ouverture des pistes de débardage et les pare-feu, le reboisement et le regarnissage. Il soutient que le cantonnement de Kita et ses partenaires privés et publics prévoient l’amélioration de la couverture végétale du cercle à travers le reboisement de 303 hectares pour une production de 191 366.

Abondant dans le même sens, le préfet de Kita, Mahamadou Diakité, a rappelé que cette opération entre dans le cadre de la 26ème édition de la campagne de reboisement qui vise à restaurer les terres dégradées par la déforestation, la réalisation de divers types de plantations pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification à travers tout le pays. Le chef de l’exécutif du cercle a rendu hommage à la SOMAGEFORT pour le financement du reboisement de 25 ha en exhortant les agents des eaux et forêts ainsi que les chefs de village à prendre soins des arbres plantés. Aussi, a-t-il mis en garde contre la coupe abusive des arbres, les feux de brousse et d’autres pratiques nuisibles contre l’arbre.

Les activités de plantation d’arbres ont mis fin à la cérémonie inaugurale de cette campagne. De quoi insister le président de la SOMAGEFORT, Ibrahim Sydy Yaya, a réitéré l’engagement de sa société à poursuivre avec les activités de reboisement à travers le pays conformément aux cahiers de charge de l’entreprise. Et d’annoncer que la SOMAGEFORT prévoit le reboisement de 200 ha à travers tout le pays. A ses dires, cette opération a déjà démarré dans les cercles de Kita, Bafoulabe et de Kénieba. Cette entreprise qui évolue dans le domaine du bois a, à son actif, plusieurs initiatives de ce genre notamment le reboisement et le suivi de la protection de l’arbre.

Siaka DIAMOUTENE

