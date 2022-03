Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de police du 9ème arrondissement de Bamako, dirigé par le Commissaire divisionnaire de police Santigui Kamissoko, ont mis fin aux activités d’un dangereux malfaiteur qui se faisait passer pour un lieutenant de la gendarmerie nationale du Mali en service à la Présidence de la République pour collecter des fonds au nom du président de la Transition, Assimi Goïta.

De sources policières, c’est à la suite de la plainte d’une vendeuse de degué (crème traditionnelle) à Sébénicoro que le commissaire divisionnaire de police, Santigui Kamissoko, a instruit à sa Brigade de recherches de diligenter une enquête. Ainsi, les enquêteurs se sont lancés sur les traces du suspect. Selon les premiers éléments de l’enquête, le faux gendarme en question utilisait une application informatique capable d’imiter toute voix humaine à l’aide du téléphone. C’est ainsi qu’il imitait celle d’Assimi Goïta pour soutirer de l’argent à ses victimes, sous le prétexte d’une soi-disant aide à la Transition et au regard de l’effet de l’embargo imposé par la Cédéao. En tout, il est parvenu à soutirer la somme de 14 million Fcfa à ses pauvres victimes, des soutiens inconditionnels de la transition en cours.

Au cours de ces différentes forfaitures, il sympathisait ainsi avec les commerçants, leur faisait des promesses de ravitaillement en produits, d’octroi de marchés, etc. Pour convaincre ses victimes, il faisait semblant de téléphoner au président Assimi Goïta en personne et faisait écouter la conversation à ses interlocuteurs. Et grâce à l’application informatique, ceux-ci étaient convaincus d’entendre la voix d’Assimi en personne. Ainsi, celles-ci tombaient dans le panneau. Toujours selon nos sources, le faux gendarme se présentait en tenue correcte de la Gendarmerie, arborant fièrement les galons de lieutenant. Il détenait même une carte professionnelle de la Gendarmerie nationale du Mali. Et de poursuivre que son discours était, en outre, très incitatif et convaincant puisqu’il évoquait les difficultés réelles du moment et une contribution des opérateurs économiques.

Notons qu’il a été, de par le passé, condamné à 2 ans de prison pour cybercriminalité, détention illégale d’arme à feu, escroquerie et usurpation d’identité… C’est après avoir purgé sa peine qu’il a repris du service…

Aussi, disent nos indiscrétions, l’homme en question possède plusieurs villas de haut standing à Sébénicoro, une voiture de marque et même un club de football qui porte son nom : “FC-Berthé” à Sébénicoro. C’est lui qui assure la prise en charge (logement et nourriture) à plus de 25 jeunes. Et en guise d’aumône, il achète et offre du déguè tous les vendredis à une centaine de jeunes, pour un coût de 65.000 Fcfa. C’est alors qu’il procédait à cette offrande hebdomadaire, le vendredi 4 mars 2022 à Bolibana, qu’il a été interpellé par les éléments du commissaire divisionnaire de police Santigui Kamissoko.

De l’interrogatoire, il ressort que le faux gendarme, répondant aux initiales A.B, a fait plus d’une trentaine de victimes dont le montant cumulé est estimé à 14 millions de nos francs. Aussi, en réponse à la question relative à ses sources de revenus, il a laissé entendre que chacun a sa façon de subvenir aux besoins de sa famille. Avant de déclarer être un proche du général Bemba Moussa Kéïta, ancien ministre de la Sécurité. Il avait en sa possession trois téléphones portables de luxe au moment de son interpellation.

Après les enquêtes préliminaires, il a été mis à la disposition de la justice. Le commissaire divisionnaire Santigui Kamissoko a une fois de plus saisi l’occasion pour inviter la population à plus de vigilance et à collaborer avec les forces de sécurité.

Boubacar PAÏTAO

