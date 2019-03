Après le braquage, dans la nuit du 10 au 11 mars 2019, de deux bus de transport de la compagnie Folona par les bandits armés entre Bougouni et Bamako, la Brigade territoriale de la gendarmerie de Sénou, à travers ses opérations de recherche, a mis la main sur trois (3) de la douzaine de bandits. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage a approché un responsable de la brigade concernée pour recueillir plus de précision. Après avoir exposé le plan d’opération des bandits, notre interlocuteur a appelé la population à plus de vigilance et de collaboration.

Suite au braquage de deux cars de la compagnie Folona par des bandits armés sur la route de Sikasso, la Brigade territoriale de la gendarmerie de Sénou, de par ses opérations de recherche, a mis la main sur trois des malfrats du braquage. Les bandits étaient une douzaine d’hommes armés de PM et FM au moment de l’attaque, selon l’adjudant-chef Adama Baba Samaké, commandant de brigade adjoint de Sénou. Pour réussir cette opération, les bandits ont, dit-il, barricadé la route devant les bus, en provenance de Kadiolo pour Bamako. Sachant que certains passagers étaient des orpailleurs de la mine de Massako (Sikasso), l’objectif de l’attaque était donc de dévaliser les orpailleurs de leurs fortunes (or et argent). Arrivés vers Zantièbougou, là où les malfrats avaient érigé leurs barricades, les cars étaient obligés de stationner. Ce qui a permis aux hommes armés de fouiller tous les passagers pour leur soutirer d’importante quantité d’or et d’argent. Après leur forfaiture, les bandits se sont retranchés en brousse pour se partager le butin et disparaitre ensuite dans la nature. Selon l’adjudant-chef Samaké, la brigade de gendarmerie compétente de la circonscription a d’abord fait sa mission en prenant tous les renseignements nécessaires. Mais, comme la direction générale de la gendarmerie nationale avait donné les instructions à toutes les unités mobiles et spécialisées de la gendarmerie de se mettre en œuvre pour mettre hors d’état de nuire les individus auteurs du braquage, l’initiative de la brigade territoriale de Sénou, dont la compétence se limite à Dialakoroba, était alors de contrôler minutieusement tous les véhicules provenant de la zone de Sikasso et Bougouni, le jour de l’attaque. Ce qui a d’ailleurs permis de mettre la main sur trois des douze personnes signalées dans le braquage. Selon l’Adjudant-chef Samaké, cette arrestation a permis de savoir que les malfrats n’étaient pas à leur première opération et que c’est un groupe de malfaiteurs qui se regroupent par circonstance à travers les téléphones et selon la mission. Un réseau de plus d’une trentaine de personnes, avec à leur tête un marabout qui pilote toutes les opérations. Après avoir rassuré que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour traquer le reste des bandits, l’Adjudant-chef a profité de cette rencontre pour demander à la population de toujours continuer à aider et à collaborer avec les forces de sécurité. Il a remercié les transporteurs et tous ceux qui ont rendu possibles les premières arrestations.

Lassi Sanou

