Grâce à l’engagement et à la perspicacité des éléments de sa brigade de recherches, le commissariat de police de la ville San vient de réaliser une véritable prouesse remarquable, dans la nuit du 27 au 28 juin 2024, à travers l’arrestation de huit individus, très bien connus des registres de la police, dont un coupeur de route et un receleur qui coupaient le sommeil aux paisibles populations de San. Arrêtés au cours de plusieurs opérations d’envergure organisées par les autorités policières de la ville de Santoro ni Karantéla, ces individus qui terrorisaient la population sont responsables de nombreux cas de braquage dans la ville et ses environs.

Selon nos infos, c’est suite à plusieurs plaintes pour braquages et attaques à domicile qui se sont malheureusement multipliées ces derniers mois que la direction régionale de la police nationale de San dirigée par le commissaire divisionnaire de police Abdourhamane a constitué une équipe opérationnelle dirigée par le commissaire principal de police Moussé M’Baye, un initié des enquêtes criminels connu pour ses multiples exploits pour appuyer le commissariat de police de la San afin d’élucider ces différents cas de braquages et d’attaques domiciliaires. Ainsi, en parfaite collaboration avec la brigade de recherches dudit commissariat a décidé d’agir pour débarrasser la ville des criminels qui a conduit à l’arrestation de huit malfaiteurs, âgés de 18 à 28 ans et pour la plupart récidivistes, sont tous originaires de San. L’équipe a également procédé à la saisie des motos, des deux pistolets automatiques artisanaux et d’autres biens volés dont la valeur est estimée à plus d’un million de nos francs.Aussi, notons que ces hors la loi visaient essentiellement des citoyens et des commerces de la ville de San et environnants.

Toujours selon nos sources, cette intervention efficace a ramené la sérénité parmi les habitants, soulignant le dévouement et la compétence des policiers de San. La population, désormais rassurée, peut retrouver un sommeil paisible, sachant que la sécurité est une priorité pour le directeur régional de la police nationale de San, le commissaire divisionnaire de police Abdourhamane Alassane.

Il convient de préciser que lors des interrogatoires approfondis, les mis en cause ont avoué plusieurs braquages qui avaient semé la terreur parmi la population, dont les plus récents sont, entre autres, le braquage d’une quincaillerie au Grand marché de San, avec un butin de 1 200 000 F CFA, le 18 mai 2024 ; le braquage en plein jour d’un point Orange Money à Lafiabougou en dérobant 350 550 F CFA et un téléphone Itel, le 23 mai 2024 ; l’attaque d’une boutique à Médine en emportant trois téléphones et une importante somme d’argent, le 17 juin 2024 ; l’agression de M. D. en le dépossédant de ses téléphones et en le laissant pour mort, le 19 juin 2024 ; la tentative de braquage chez Y. S., interrompue par des tirs de sommation d’un voisin chasseur, le 23 juin 2024.

Le directeur régional de la police nationale de San saisit ainsi l’occasion pour inviter la population à collaborer avec les forces de l’ordre, car sans cette coopération, toutes les initiatives de lutter contre la criminalité resteront vaines. A travers cette prouesse, nos concitoyens de la région de San expriment toute leur gratitude envers la police pour son dévouement et son professionnalisme dans la lutte contre le banditisme sous toutes ces formes.

Boubacar Païtao

