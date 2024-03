Qui l’eut cru ? Qu’un malfrat perde toute moralité au point d’enlever le matériel de sonorisation d’une mosquée, le lieu de culte le plus sollicité en ce mois béni de pénitence ! Et pourtant…

Ce voleur a en effet eu l’outrecuidance de commettre son forfait dans une grande mosquée dévolue à la prière collective du vendredi.

Et tenez-vous bien : il a osé de surcroît vers l’heure de la prière du «Fadjr» (aube) dans la nuit du vendredi saint, 22 mars 2024 à Ségou DARSALAM !

Une grave offense qu’il va sans doute payer cher, puisque toutes les unités d’enquêtes de la police et de la Gendarmerie sont en alerte et une plainte a déjà été déposée partout en plus de la malédiction et l’invocation d’Allah pour que le chemin des enquêteurs soient éclairés par la lueur divine.

Il était environ 03h du matin cette nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars 2024, lorsque Moussa Bagayogo, muezzin de la mosquée arriva sur place dans le lieu de culte en vue d’appeler les fidèles à la prière de «Fadjr». Grande fut sa surprise lorsqu’il constata que la porte principale de la mosquée avait été défoncée. Une fois à l’intérieur, il vit que l’armoire de la salle de prière où sont gardés l’ensemble des matériels de sonorisation avait été également défoncée et tous les matériels emportés, à savoir *l’AMPLIFICATEUR, la TABLE DE MIXAGE, le STABILISATEUR, 04 MICROPHONES, des BATTERIES BLINDÉES…

Rien n’a, en effet, été épargné par le visiteur nocturne. Le gardien des lieux n’a rien vu ou entendu. Il dormait comme d’habitude dans sa chambre fermée à clef comme d’ailleurs toutes les autres portes de ladite mosquée.

Notre Muezzin a alors immédiatement avisé l’Imam ainsi que les autres membres du comité de gestion de la mosquée.

Une solution temporaire a été trouvée pour la prière du moment.

L’IMAM a alors lancé un appel au grand public ainsi qu’à tous fidèles afin d’aider à retrouver les objets volés. Voici l’essentiel de son message :

Nous demandons à tous les citoyens, et à toute personne ayant le moindre renseignement sur l’auteur du vol ou d’éventuels receleurs des matériels en question, de nous en informer au plus vite ou d’alerte les autorités les plus proches*_ .

Son message sera certainement entendu. Qu’il en soit ainsi !

Il faudra être, en tout cas dépourvu de toute moralité pour commettre un tel acte troublant ainsi le culte des croyants en ce mois sacré de Ramadan ! C’est là que commence la malédiction !_

Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#

