Cybercriminalité : Kalilou Dramé, un malien résidant en France, placé sous mandat de dépôt

Venu de la France uniquement pour porter plainte contre Dani de Paris, notre compatriote, Kalilou Dramé, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt par un juge d’instruction du pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité.

Kalilou Dramé, ex-membre du Collectif pour la défense de la République, médite désormais sur son sort entre les geôles de la prison malienne. Pour cause, ce malien établi en France depuis plusieurs années aurait tenu des propos injurieux et attentatoire aux mœurs contre les autorités maliennes, notamment le Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, via un système d’information et de communication en ligne.

Alors qu’il s’était rendu au pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité pour porter plainte contre Adama Konaté, déjà arrêté, Kalilou Dramé a été surpris de constater que le procureur anti-cybercriminalité, Adama Coulibaly, s’était déjà saisi de son cas suite à la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il tenait, selon nos sources, des propos injurieux contre le Président de Transition et plusieurs membres du gouvernement. Le sieur Dramé a été aussitôt auditionné sur le contenu de cette vidéo puis inculpé et placé sous mandat de dépôt. Nos sources n’ont pas précisé la date de sa comparution devant un juge.

La date de son procès est pour l’instant non fixée contrairement à Dani de Paris qui sera jugé le 3 octobre prochain. Les insultes, les diffamations et les accusations étaient devenues l’apanage de plusieurs de nos concitoyens établis à l’intérieur du pays comme à l’extérieur. La promulgation de la loi sur la cybercriminalité par l’ex-régime et la création du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité ont permis de traduire devant la justice les personnes qui s’adonnent à ces pratiques condamnables. Beaucoup de contrevenants à cette loi ont été arrêtés, jugés et condamnés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

