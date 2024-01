Escroquerie dans la région de Kayes : Un Malien et un Béninois dans les filets du Commissaire Moussa Bathily !

Courant décembre 2023, les éléments du 1er Arrondissement de Kayes, sous le leadership du Commissaire Principal Moussa Bathily ont mis la main sur deux individus pour des présumés cas d’escroquerie. Il s’agit d’un Béninois (AFZ) et d’un Malien (SMC). Ils ont ainsi été mis sous mandat de dépôt après leur passage devant le Procureur de la République près du TGI de Kayes.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes leurs formes, le Directeur Général de la Police Nationale, Commissaire Général de Brigade de Police Soulaïmane Traoré, conformément à la vision de son Ministre de tutelle a instruit à tous les démembrements de sa Direction, de l’engagement, de l’abnégation et du devoir de résultat dans la lutte contre l’insécurité. C’est donc en droite ligne de cette instruction hiérarchique que le Commissariat de Police du 1er Arrondissement de Kayes fait preuve de prouesses dans la lutte contre le banditisme et infractions corolaires dans la cité des rails. A cet effet, il a mis le grappin, courant décembre, sur deux individus pour multiples cas d’escroquerie.

Le 1er cas portait sur un Béninois dont les initiales de son identité sont AFZ, résident à Bamako qui a fait l’objet de plusieurs plaintes. Évoluant dans un réseau international, selon notre source policière, AFZ a escroqué deux victimes de nationalité sénégalaise, notamment AS et MMS. Il les a dérobés des sommes d’argent importantes, respectivement de 21 millions et 24 millions de FCFA par les moyens de services de transfert d’argent. Ainsi, c’est sur plaintes de ces derniers, et sur la base des renseignements que le suspect a été repéré avant d’être interpellé à Bamako par les braves éléments de la Brigade de Recherches dudit Commissariat.

Le 2ème cas est partie d’une plainte contre SMC, un malien qui a eu le réflexe de se faire appeler ”Haïdara’’ au téléphone pour arriver à ses fins. Dans ses coups machiavéliques, il hypnotisait et continuait d’escroquer sa victime qu’est la dame F.B, depuis plusieurs années. Cette dernière lui faisait des transferts via des services de transfert d’argent à l’intérieur comme à l’extérieur du pays car résidant en France avant de s’installer au Mali.

Pour la capture du présumé escroc SMC, c’est le neveu de F.B qui s’est rendu à la Police pour porter plainte contre le brigand. C’est suite à cela qu’il a été démasqué après avoir empoché plus de 300.000.000 FCFA, au préjudice de la victime. Après avoir été diligemment saisis et sur la base de ses différents canaux de renseignements, les limiers du Commissaire Principal Bathily ont pu, d’abord, repérer le mis en cause à Kona dans la région de Mopti, puis à Ségou. Et grâce à une collaboration du Commissariat du 2ème Arrondissement de Ségou, SMC a été arrêté dans un endroit dans ladite région, et mis à la disposition du 1er Arrondissement de Kayes.

Présentés devant le Procureur de Kayes, les présumés coupables ont tous été placés sous mandat de dépôt. Pour sa part, le Commissaire Principal Bathily a rassuré sur l’ouverture d’enquêtes pour porter la lumière sur ces différentes affaires. En outre, il a exhorté la population à la bonne collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, afin de lutter efficacement contre la criminalité et la délinquance.

Mariam Sissoko

