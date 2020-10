Insécurité : Un client d’une banque braqué en plein cœur de Bamako

Un braquage en pleine journée et au centre-ville ! Oui, ça ne s’est pas passé au nord ni au centre du pays, mais en plein cœur de Bamako, la capitale malienne. Selon les informations, ledit braquage s’est produit hier, lundi 26 octobre 2020, en plein cœur de Bamako, à l’angle du Centre Aoua Keita, non loin du Babemba. Selon plusieurs sources dont le site d’informations malizine.com, la victime, un homme, semble être suivie depuis la banque où il a fait un retrait de 10.000.000 FCFA. Les braqueurs étaient au nombre de deux, dont l’un, cagoulé. Ils ont tiré sur la victime qui a reçu des balles au niveau de la cuisse. Selon le site malizine.com, les policiers qui étaient non loin du lieu où s’est déroulée la scène n’ont pas daigné réagir. Les bandits, apprend -on, ont vite pris la fuite et n’ont pas pu être poursuivis.

Quant à la victime, elle a été conduite dans les urgences au Gabriel Touré. Les malfrats ont-ils pu amener les 10.000. 000 F CFA dont avait le monsieur ? Pour le moment, on n’a aucune information sur cette question.

B.Guindo

