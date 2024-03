Paul Alexander, l’homme qui vivait dans « un poumon d’acier » depuis 72 ans, est décédé

Atteint de la poliomyélite depuis l’âge de 6 ans, Paul Alexander a été contraint de vivre dans une machine métallique pendant le restant de ses jours pour pouvoir respirer.

Il était connu pour vivre enfermé dans un grand tube de fer. Paul Alexander, un Américain originaire de Dallas, est décédé à l’âge de 78 ans après avoir passé 72 ans dans un « poumon d’acier » à cause de la polio.

Atteint de la poliomyélite (ou paralysie infantile) depuis 1952, il était paralysé du cou jusqu’aux pieds après avoir contracté le virus et a été contraint de vivre dans ce tube qui respirait pour lui. Transporté d’urgence à l’hôpital à l’âge de 6 ans après avoir développé des symptômes de paralysie et de problèmes respiratoires, il s’est réveillé dans un « poumon d’acier », un appareil qu’il ne quittera plus jamais. Cet appareil qui n’est plus fabriqué depuis de nombreuses années agissait comme un diaphragme pour l’aider à respirer.

La poliomyélite est une maladie virale extrêmement infectieuse qui touche surtout les enfants de moins de 5 ans. Le virus envahi le système nerveux et peut causer une paralysie, voire la mort dans les cas les plus graves. La polio se transmet d’une personne à l’autre, principalement par voie féco‑orale, mais peut aussi être véhiculée par l’eau ou des aliments contaminés, précise l’OMS. Si la polio est une maladie incurable, il est toutefois possible de la prévenir grâce à un vaccin depuis la fin des années 1950. Depuis, cette infection est devenue très rare dans les pays comme la France ou les États-Unis.

« La polio m’avait tout pris »

En 1952, cette maladie que tout le monde craignait est à son apogée aux États-Unis et Paul Alexander fait partie des nombreux enfants placés dans des poumons d’acier pour pouvoir respirer. « Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas avaler. La polio m’avait tout pris, littéralement tout », expliquait-il dans un podcast lors duquel il est revenu sur les débuts de sa maladie. Malgré de lourds handicaps, il n’abandonne pas ses rêves et obtient par la suite un diplôme de droit, devient avocat et écrit des livres traduits dans le monde entier.

Même s’il a récemment été atteint du Covid-19, la cause de son décès n’est pas encore officiellement connue. Ses proches ont indiqué dans une collecte de fonds organisée pour lui venir en aide qu’il a été « exploité par des personnes censées veiller à ses meilleurs intérêts », avant d’évoquer un « vol » qui lui aurait laissé peu d’argent pour survivre.

« Paul était un modèle incroyable dont on se souviendra toujours » a écrit l’organisateur de cette cagnotte, sans manquer de rappeler que « son histoire a voyagé partout dans le monde ».

Source: https://www.leparisien.fr/

Commentaires via Facebook :