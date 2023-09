Suicide au 3ème Pont de Bamako (Sotuba): Un homme s’est donné la mort en se jetant du haut du pont de Soutadounou

Ce lundi 04 septembre 2023 vers 8 heures, un homme âgé d’une trentaine d’années s’est suicidé en se jetant du haut du pont de Sotuba. Il est tombé sur les graviers et pierres acérés et non dans l’eau. Son corps était visible depuis le pont.

Selon nos informations, Il a garé son véhicule TOYOTA AVENSIS de couleur grise au milieu du pont de Sotuba, côté Missabougou et s’est ensuite jeté du haut du pont. Il a percuté les cailloux dans la partie asséchée du lit du fleuve.

Nous avons investigué.

Le défunt, appelons le Diarraké, âgé de 35 ans, né à Bamako. Au cours de sa chute, la mort s’en est suivie sur le coup.

Selon les témoignages et déclarations des proches du malheureux, il avait un problème d’argent et a même demandé à un des proches de lui venir financièrement en aide. Sans succès !

Il s’est ensuite rendu sur son lieu de travail en vue de solliciter la même assistance. En vain !

C’est un homme déprimé et désespéré qui arriva à domicile. Le voyant dans cet état, son jeune frère, ne pouvait que partager sa dépression.

Diarrakê prit alors son véhicule et sortit.

Son jeune frère le suivit discrètement sur une mototaxi jusqu’au niveau du pont. L’ayant aperçu dans sa démarche, Il tenta de le stopper dans sa course vers le vide. Hélas ! Il arriva trop tard. Le drame était déjà arrivé.

Selon les témoignages, recueillis sur place, son véhicule a été finalement embarqué par les éléments du CCR (Compagnie de la circulation routière)

C’est le commissariat de Missabougou territorialement qui est chargé de l’enquête .

Bamananden Journal Kojugu kelebaa JKK

