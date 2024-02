Un grave accident de la circulation est survenu aujourd’hui lundi 12 fevrier 2024 aux environs de 19h 30mn sur la route de Koulikoro au niveau du rond-point “Restaurant Relax”.

Que s’est-il passé ?*

Nous nous sommes immédiatement rendus sur place dès l’annonce du drame.

Le véhicule de transport en commun (Sotrama) mis en cause dans l’accident en question, était stationné jusqu’au niveau du rond-point du commissariat de police de quinzambougou à plus de 200m du lieu de l’accident. Selon les témoins, le conducteur a tenté de fuir et a été stoppé a ce niveau (voir photo).

Il ressort de notre constat sur place que ledit véhicule est une véritable épave, sans phare et sans feux de signalisation, aucun signal lumineux ! Un véritable tombeau roulant !

C’est après avoir violemment percuté le pick-up du GMS au niveau du rond-point RELAX, que le “s’en fout la mort” (entendez le chauffard de la Sotrama) a donc continué sa course tentant de s’enfuir en laissant derrière lui deux (02) policiers blessés. Le pick-up, fort heureusement, finira par s’immobiliser dans le ravin de l’accotement de la chaussée. L’impact a projeté un des deux policiers sur la route le blessant grièvement

Le second a eu plus de chance et s’en sort avec de légères contusions. Ils ont tous deux été admis au Chu-Gabriel Touré pour des soins.

Le conducteur fou a été interpellé et conduit au commissariat de police du 3ème arrondissement pour interrogatoire. Il peut s’estimer heureux que les policiers soient arrivés à temps. Les populations tentaient de le lyncher.

Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés !

Ainsi va la vie de flic à Bamako !

*L’OBSERVATOIRE KOJUGU

