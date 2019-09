Dans la ville philippine de Balabak, dans la province de Palawan, un crocodile de grande taille a attaqué et dévoré vivant un adolescent pêcheur, relate Tabloid Philippines.

Les faits se sont déroulés dimanche 8 septembre, quand Romilo Sappayani Miranda, 15 ans, est allé pêcher avec son oncle, Pablo Tanain, et deux cousins. L’adolescent est entré jusqu’à la taille dans la rivière et a jeté son filet. Par la suite, un crocodile a attaqué le jeune pêcheur et a planté ses crocs dans sa tête.

