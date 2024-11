Ville de Zuenoula (Côte d’Ivoire) : L’assassinat crapuleux du Malien, Dondo Kanté, durement ressenti

La tragédie s’est produite dans la nuit du 27 au 28 octobre dans la ville de Zuénoula en République sœur de Côte d’Ivoire. Elle a concerné un opérateur économique malien et fondateur d’une école dans ladite localité, Dondo Kanté, qui a été retrouvé chez lui, tué, par coups de machette à la nuque. Ainsi, ses obsèques ont eu lieu le 1er novembre. Selon nos sources, une enquête est en cours pour appréhender les coupables auteurs de ce crime crapuleux.

Il est originaire de Kati et très connu à Zuenoula, Dondo Kanté a eu le destin tragique d’être assassiné à son domicile dans une soirée où il n’imaginait pas, car il rentrait chez lui après avoir assisté à une séance de prêche en bon croyant. Son assassinat a indigné la Communauté malienne de cette localité. Ainsi, lors de ses obsèques, une forte délégation du Haut Conseil des maliens de Côte d’Ivoire s’est rendue à Zuenoula, le 1er novembre dernier pour l’accompagner à sa dernière demeure.

Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Selon le témoignage du représentant de Haut Conseil des maliens de Zuenoula, Bakary Diakité, la victime a été vue pour la dernière fois lorsqu’il prenait part à une séance de prêche le dimanche 27 octobre dans la soirée. Pour n’avoir pas donné signe de vie durant la journée du lundi 28 Octobre, son informaticien s’est rendu à son domicile vers 19h et a été désagréablement surpris de découvrir le corps de Dondo Kanté immergé dans le sang à même le sol. «…Kanté a été assassiné. Il a reçu un coup de machette au niveau de la nuque » a-t-il désespérément déclaré.

Promoteur du groupe scolaire portant son nom dans ladite ville, ses élèves et son personnel ont été profondément affligés par la triste nouvelle. Cela en raison de la sociabilité de l’illustre défunt qui a été toujours au service de la Communauté et surtout reconnu pour son abnégation et contribution pour l’éducation des jeunes et enfants.

Qui a osé méchamment assassiner cet opérateur économique exemplaire ? Telle est la question que se posent les uns et les autres à Zuenoula, surtout ses compatriotes de cette ville. L’espoir est donc porté sur les autorités judiciaires ivoiriennes pour apporter toute la lumière dans cette affaire d’assassinat crapuleux d’un investisseur étranger.

Mariam Sissoko

