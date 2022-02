Sur demande du comité syndical, la direction générale de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a initié une session de formation à l’endroit des secrétaires et assistantes de direction, travaillant au compte de l’Agence. Animée par le cabinet MBC Multi-Services, la cérémonie d’ouverture de cette session de formation était présidée par le secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et non moins président du Conseil économique, social et culturel (CESC), Yacouba Katilé. C’était hier dans la salle des réunions de la direction générale de l’ANPE.

Pour le secrétaire général du comité syndical de l’ANPE, Drissa Sidibé, cette session de formation a pour objectif d’apprendre aux secrétaires et assistantes de direction, les connaissances techniques en milieu et situation de travail. Parlant du choix de la présente session de formation, il dira qu’il n’est pas fortuit. Parce que, les collaborateurs bénéficiaires sont un maillon essentiel dans le bon fonctionnement de l’agence.

A sa suite, le Directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock fera savoir que la formation du personnel demeure l’une des priorités de l’Agence. Cela est vérifiable dans les différents rapports d’activités. Aussi, parce que, les formations s’inscrivent en droite ligne dans le nouveau Plan stratégique de développement (PSD) 2021-2025. De même, la Direction générale de l’ANPE mesure toute l’importance de cette formation. C’est pourquoi, dans une parfaite convergence de vues, elle accompagne chaque année le comité syndical dans ses activités tendant à renforcer les capacités du personnel.

Quant au secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, il a déclaré que la Centrale syndicale des travailleurs du Mali, a toujours suivi avec une attention soutenue l’ANPE. Celle-ci, dans l’organisation annuelle de ses formations, montre qu’à la tête de cet outil, se trouvent désormais des responsables conscients que la première ressource d’un pays est l’homme qui est instruit, compétent et sait développer le savoir-être. Et cela doit se faire en synergie avec tout son environnement.

Et s’adressant aux bénéficiaires de la session, Yacouba Katilé a ajouté : « il faudrait donc aux apprenantes et apprenants s’armer de courage, de ponctualité, d’assiduité, de curiosité qui, j’en suis sûr, comme la direction de l’ANPE et l’ensemble des formateurs vous aideront à être les modèles qui sont appelés à faire l’avenir ».

Diakalia M Dembélé

