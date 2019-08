Fait rare pour être souligné dans l’histoire des institutions sous régionales. En effet, en seulement, dix ans d’existence, l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) disposera bientôt de Structures Focales Nationales (SFN). Des ateliers nationaux de mise en place de ses structures ont été organisés, ce mercredi 21 août, dans les Etats membres dont le Mali.

-Maliweb.net- A l’instar du Mali, le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo ont, sous la présidence des ministres en charge de l’Energie et de l’Eau, organisé des ateliers nationaux de mise en place des structures Focales Nationales de l’Autorité du Bassin de la Volta (SFN/ABV). Une bonne nouvelle! Car, depuis sa création en 2007, en lieu et place des SFN, l’ABV a fonctionné avec un Point focal par pays et un assistant. Selon Moussa Cissé, Secrétaire général du ministère malien de l’Energie et de l’Eau, les SFN sont un maillon indispensable du dispositif de fonctionnement de l’ABV. «Elles ont un rôle fondamental et prépondérant à jouer pour lui permettre de mettre en œuvre son mandat », indique-t-il.

Le bassin de la Volta, c’est une superficie de 400 000 km2 inégalement répartie entre six Etats. Le bassin est une source importante de revenus et un moteur de développement socio-économique pour des populations qui vivent généralement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Aux dires du Directeur Exécutif de l’ABV, la structure focale nationale sera chargée de coordonner les activités de l’autorité à l’échelle du pays. «Les attributions et la composition des SFN sont définies d’un commun accord entre les Etats-parties», affirme Robert Y. Dessouassi.

A Bamako, l’atelier a permis de présenter le modèle de structure focale adopté en atelier régional en février 2018 et de l’adapter aux spécificités du Mali. Il a été établi la liste des membres de la structure focale nationale. Enfin, les acteurs ont examiné le Projet de décision portant création, composition, attribution et fonctionnement de la SFN/ABV Mali.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

