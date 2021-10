Festi-Handi-capable : Les personnes en situation d’handicap mises en honneur

Le Mémorial Modibo Kéïta, a abrité le lundi 4 septembre 2021 les activités de Festi-handi-capable, une tribune d’équité qui met en avant le talent et le savoir-faire des personnes en situation d’handicap. Organisé par le consortium Association Femme et TIC et la Web Tv Kunafoni sous financement de l’Ong Voice-Mali, ce festival a mis les projecteurs sur les personnes vivant avec un handicap en magnifiant leur savoir-faire et être.

Véritable tremplin de visibilité pour les personnes vivant avec un Handicap, festi-handi-capable a été une tribune de mise à honneur et de célébration des personnes vivant avec un handicap . Souvent marginalisées à cause de leur situation, Festi-Handi-Capable, première du genre a offert un cadre de loisir et de d’exposition à ses participants. Et comme souligné par la présidente de l’association Femmes et TIC, Diallo Assétou Diarra , ce genre de tribune étant assez rare, et ce n’ est qu’ équilibre que mettre à disposition de cette couche un cadre valorisant. D’ où leurs mises sous projecteurs n’est ce que l’espace d’une journée. Durant laquelle, le public a été en contact avec leur talent via les expositions photos, œuvres des bénéficiaires des projets Voice au Mali, en plus d’autres stands d’expositions des partenaires de Voice, les stands des femmes de l’association des handicapés, des prestations de danses etc. De plus, le festival a été marqué par le lancement du projet « Les Mains pour libérer la parole » de l’AMASOURS (association des sourds du Mali) financé par l’Ong Voice-Mali.

Pour rappel l’Ong Voice est un programme international couvrant l’Asie, l’Europe et l’Afrique dont l’un des objectifs est d’amplifier la voix des sans voix c’est-à-dire les personnes marginalisées souvent discriminées soit par l’âge, d’abus de violence ou en situation d’handicap etc.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

