Le 20 décembre 2021, le Centre de formation professionnelle Sidi Nour de Kalabancoro a servi de cadre, sous la présidence du Directeur général du FAFPA (Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage), Moussa Camara, à la clôture de la session de formation sur l’approche par compétence, financée par le FAFPA. Ont pris part à ladite cérémonie de clôture, le représentant du chef de quartier de Kalabancoro, Famazan Traoré, les bénéficiaires de la formation, parents et amis des bénéficiaires, population de Kalabancoro, le promoteur de l’école de formation de formation professionnelle, Sidi Nour, les promoteurs d’associations des centres de formation professionnelle d’insertion et de l’artisanat.

Au total, 50 personnes membres de l’ACP FPLA ont bénéficié de dix jours de formation intense, du 9 décembre au 20 décembre 2021. Le montant du projet de formation est de 4.902.900 FCFA, dont 4.412.610 FCFA pour le FAFPA et 490.290 FCFA pour le promoteur. Les bénéficiaires, le représentant du chef de village, les promoteurs d’écoles de formation, ont vivement salué le geste du FAFPA qui contribue sans nul doute à lutter contre le chômage et la pauvreté. Pour eux, en formant un malien à la formation professionnelle, le chemin du travail lui est directement ouvert. Le directeur général, quant à lui, a salué les formateurs, les bénéficiaires de leur implication pour la réussite de la formation. « Sans l’implication des uns et des autres, le FAFPA seul n’allait pas relever ce défi. Nos portes sont toujours ouvertes à toutes initiatives d’accompagnement conformément à la volonté des plus hautes autorités du pays », a fait savoir Moussa Camara.

Hadama B. Fofana

