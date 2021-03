Institut National d’Ingénierie de Formation Professionnelle : Le budget de 2021 s’élève à 573 millions de FCFA

Le Centre du secteur privé sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako a abrité, le vendredi 12 mars 2021, la 8ème Session Ordinaire du Conseil d’Administration de l’Institut National d’Ingénierie de Formation Professionnelle (INIFORP). Les travaux de cette session étaient présidés par le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, porte-parole du gouvernement, Président du conseil d’administration de l’INIFORP, en présence du directeur général de l’INIFORP, Salahina Maïga, et des administrateurs. Selon le directeur général de l’INIFORP, Salahina Maïga, le budget de l’INIFORP de 2021 s’élève à 573 millions de FCFA.

Durant cette session, les administrateurs examineront le rapport d’activités et le bilan financier de l’exercice 2020, le programme d’activités et le budget prévisionnels de l’année 2021 de l’INIFORP. Selon le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, porte-parole du gouvernement, Président du conseil d’administration de l’INIFORP, cette session se tient dans un contexte marqué par la recentralisation des activités de l’INIFORP vers l’Ingénierie. Avant d’ajouter que le partenariat noué avec de nombreux projets et programmes ont permis de renforcer les capacités opérationnelles de l’INIFORP. « Dans le cadre de la ligne Etude et recherche, l’INIFORP a élaboré pour la Direction Nationale de la Formation Professionnelle 02 référentiels de formation dans les emplois métiers suivants : exploitant agricole spécialisé en agriculture, maintenancier des engins lourds. Au cours de l’année 2020, les actions ont aussi porté sur la formation du personnel de l’INIFORP sur les modules suivants : le perfectionnement sur les techniques de production des référentiels de formation et de certification, la formation sur le management de dispositif de formation, la formation des formateurs sur les énergies renouvelables, la formation et la sensibilisation des cadres chargés d’application de la comptabilité matière au Mali », a souligné le ministre Mohamed Salia Touré. Dans une interview qu’il a bien voulu accorder à la presse, le directeur général de l’INIFORP, Salahina Maïga, a fait savoir que le budget de l’INIFORP de 2021 s’élève à 573 millions de FCFA.

Aguibou Sogodogo

