Ce que je retiens de Modibo Keita dans le film documentaire ‘’ Modibo, Un homme, Un destin’’

C’était un jeudi 22 septembre 1960 , qu’un certain Modibo Keita proclamait que la République soudanaise s’appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France, comme la Haute-Volta, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Dahomey. Ajout ’il que la République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l’éclatement de la Fédération du Mali ou qui s’en sont réjouis. Depuis lors chaque 22 septembre au Mali est célébré en magnifiant ‘’ le Père de l’Indépendance du Mali Moderne, Modibo Keita’’

En cette fête de célébration de son 61 anniversaire de son accession à sa souveraineté nationale et internationale , l’ORTM , la télévision nationale a diffusé un film documentaire de 52 minutes intitulé ‘’ Modibo, Un homme, Un destin’’ réalisé par Sidi Bekaye à travers le Centre National de la Cinématographie du Mali.

Dans le film documentaire l’on retient que Modibo Keita était un Politique intraitable, Un homme de valeurs

Le président Alpha Omar Konaré dira que Modibo Keita était un homme de bataille, ” bataille contre l’impôt colonial, bataille de loi cadre, bataille pour l’Union soudanaise, bataille pour l’indépendance du Mali aboutit le 22 septembre 1960. ”

Robert Mugabe dira ” c’est un digne fils d’Afrique, c’est la figure mythique de la lutte pour la construction d’une Afrique digne et libre “.

Nelson Mandela dira ” C’est un ami de l’Afrique et l’Afrique a bénéficié de son engagement Panafricain ”

Beaucoup d’autres diront c’est un homme d’une rigueur morale qui avait le sens élevé du devoir..

A mon avis je dirai que : Modibo était un panafricain, un grand défenseur de l’Afrique et le seul pays qui a dédié le territoire national du Mali à l’unité africaine. article 48 de la constitution malienne. L’article 48 de la constitution malienne permet à la nation malienne de céder une partie ou tout le territoire pour réaliser l’unité africaine et Modibo l’a déclaré en 1963 déjà à Addis-Abeba. Celui qui a proclamé l’indépendance pour laquelle il s’est battu le 22 septembre 1960 avec ce mot plein de sens ” Proclame que la République soudanaise s’appelle RÉPUBLIQUE DU MALI. ”

MODIBO KEITA ce ne sont pas les mots : En 1962 Il lance le franc malien

il a crée Air Mali quelques années plus tard. Modibo Keita a inauguré la place de l’indépendance à Tombouctou. C’est celui que Messmer appelait ” Un homme très intelligent qui est attaché à ses idées “, a fait évacuer l’armée française du Mali et doter l’armée malienne d’avions de chasse pour être plus aguerrie et faire face à la défense et la sécurité de son territoire.

Le président Modibo Keita c’était un homme de sursaut économique. Il crée des entreprises dans chaque partie du Mali dont COMATEX, usine de textile de Ségou ; SOCOMA ; usine de conserves de Baguinda ; les huileries de Koulikoro ; Sonatam, société nationale de tabacs ; Socoram société de réparation des radios ; l’ Usine céramique

La construction de l’hôtel l’amitié de Bamako. L’installation de la Centrale thermique de Tombouctou et j’en passe.

La construction et l’Inauguration d’aérogare après avoir lancé AIR MALI dès 1962.

Il était attaché au logement décent des maliens. La SEMA a été créé pour. Chaque jeune malien choisissait sa maison et payait sur 20 ans. L’intégrait et payait au fur et à mesure jusqu’à acquisition totale.

Comment construire un pays sans construire les hommes.

Modibo a lancé l’éducation pour tous avec les félicitations de l’UNESCO. Enfants, adultes tout le monde devait être éduqué. Aussi sous Modibo il y avait la journée de l’affirmation de la personnalité parceque le président malien estimait que la culture est le ciment de l’affirmation de soi. Pour raffermir le civisme et construire des patriotes il procède à l’installation des pionniers dans les écoles pour former la jeunesse au civisme

Le pays de Modibo est un pays de tous les combats, sous Modibo, les accords sont signés avec la Chine, la Russie, et tous les partenaires possibles. C’est aussi le pays de toutes les luttes. Marche des femmes contre la guerre au Vietnam c’était à Bamako. L’école interarmes de Koulikoro créé par Modibo Keita va former des combattants panafricains de la SWAPO, de la ZANU PF, de l’ANC, du FRELIMO et j’en passe. D’où la reconnaissance plus haut de Robert Mugabe et Nelson Mandela.

Malheureusement tout va s’arrêter net en 1968 avec le coup d’État de Moussa Traoré pistonné par ses détracteurs. Il venait d’assassiner l’avenir du Mali. Déchu, emprisonné 9 ans durant, il moura en 1977. Le communiqué qui annonce sa mort dira ” Modibo Keita est un instituteur décédé”. Une vraie honte.

Tous les présidents après lui vont le réhabiliter de Alpha Omar Konaré jusqu’à IBK et que les jeunes colonels tentent de faire les mêmes actes.

Modibo Keita disait que ” La révolution est un moyen encore plus mobilisateur pour resserrer les rangs des militants ” c’est sûrement cette inspiration qui sera reprise par son jeune frère Thomas Sankara pour la révolution burkinabè.

Bokoum Abdoul Momini :maliweb.net

