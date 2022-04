Les témoignages des populations locales Moura et les images des armements saisis sur les terroristes lors des violents combats mettent à nu les mensonges grotesques orchestrés par les détracteurs de l’armée malienne.

Le Mali, de par les activités de désinformation des autorités française, amplifiées et relayées par RFI et France 24, fait aujourd’hui la Une de l’actualité internationale, avec en toile de fond des accusations mensongères des FAMa d’exactions contre des civils à Moura. Des accusations mensongères renforcées par des rapports bâclés de l’ONG HumanRigths Watch qui alimentent les débats dans les chancelleries internationales. Des accusations réfutées, et par les autorités de la Transition, et par la hiérarchie militaire. Et fait inédit : les habitants de la zone de Moura témoignent et affirment qu’aucun civil n’a été tué dans cette opération !

Mais au-delà de ces actions de communication, le gouvernement doit faire plus, l’intention de la France étant clairement de chercher à provoquer une opération militaire internationale au Mali ! La haine est de trop, et les accusations trop graves, au point d’amener l’Etat-major Général des Armées à produire un communiqué de clarification dont la teneur suit.

« L’EMGA constate que suite à son communiqué N°26 du 1er avril 2022 relatif à l’opération menée dans le secteur de Moura, les FAMa font objet d’allégations infondées d’exactions sur les populations civiles. Les porteurs de ces informations infondées n’ont d’autres objectifs que de ternir l’image des FAMa résolument engagées dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations. L’EMGA rassure que les FAMa restent des forces professionnelles et font une fois de plus démontrée pendant cette opération à instar de celle de la libération des 03 otages chinois en novembre 2021 et bien d’autres.

L’EMGA magnifie le professionnalisme des FAMa dans le processus de conduite de cette opération à Moura notamment dans la phase de collecte de renseignements, d’action majeure aéroportée et aéroterrestre, la gestion des imprévus et l’exfiltration des forces. La précision des renseignements collectés par des moyens techniques et électroniques à Moura a été le fondement de la réussite de l’opération. L’action aéroportée et aéroterrestre ayant mobilisée des drones de surveillance, 05 hélicoptères dont 3 de transport Mi 171 et 02 de combat Mi 35, 04 groupes d’action de forces spéciales a initialement permis de cerner la zone de regroupement des terroristes.

Ainsi, ces derniers ont opposé une farouche résistance à rapproche. A l’issue de violents combats qui ont permis de contrôler le secteur sud de la localité suite à une désorganisation des terroristes qui étaient en débandade. Pris en étau, les terroristes tentant de fuir la localité sur les plaines ont été interceptés et neutralisés par le Mi 35 en couverture. Le contrôle total de la localité a permis de faire le tri, rechercher, identifier des terroristes déguisés et dissimulés parmi les populations civiles.

La fouille a abouti à la récupération d’importants matériels militaires et la destruction d’un magasin et d’un dépôt de munitions fortement gardés et vraisemblablement piégés. A l’issue de l’opération vivement saluée par les populations opprimées et otages des terroristes, les suspects interpellés et les groupes d’action ont été exfiltrés hors de la zone par air. Les suspects terroristes ont été mis à la disposition de la prévôté. Ils répondront de leurs actions devant la justice.

L’EMGA tient à féliciter les FAMa pour leur bravoure et engagements pour la défense du territoire national, la Protection des personnes et leurs biens et la lutte contre le terrorisme. L’EMGA s’incline devant la mémoire de nos vaillants soldats morts au cours des combats et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, I’EMGA rappelle que le respect des Droits de Homme (DH) de même que le Droit International Humanitaire (DIH) reste une priorité dans la conduite de ses opérations, d’où les énormes efforts de sensibilisation et de formation, de même que l’ouverture systématique d’enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre l’action des FAMa.

Par ailleurs, l’EMGA invite au respect de la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur, de même que toutes les victimes du terrorisme et rappelle également à la retenue contre les spéculations diffamatoires qui ne servent pas notre armée résolument engagée pour la paix et la quiétude ».

Autres éléments confondant les français dans leur diabolisation du Mali : une cinquantaine de motos détruites, des matériels de guerre et de minutions saisis, des composants chimiques rentrant dans la fabrication des engins explosifs improvisés, des tonnes de céréale illégalement retirées des populations en guise de zakat… Ces éléments ici évoqués font-ils partis du quotidien des citoyens ordinaires ? Si la réponse est toute simple, il est cependant difficile de faire voir à quelqu’un qui ne veut rien voir !

Au-delà de tout cela, le gouvernement doit trouver le moyen de mettre à contribution les diplomates et autres organismes internationaux présents au Mali pour freiner les ardeurs des autorités françaises dans leur manipulation sur la réalité de la traque terroriste dans notre pays. L’un des moyens efficaces seraient d’organiser une excursion-immersion des diplomates et autres responsables d’organismes internationaux présents au Mali sur le terrain.

Il urge d’arrêter cette cabale contre le Mali, pour cela, aucun moyen ne sera de trop !

Mamoutou DIARRAH

