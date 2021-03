Le mardi 2 mars vers 22h, la Brigade Territoriale de San a été la cible d’une attaque commise par des Djihadistes. Le bilan a été des dégâts matériels notamment quatre véhicules et deux motos calcinés et un gendarme gravement blessé au niveau de la poitrine. Ce jeudi 4 mars 2021 dans la matinée, ce gendarme touché du nom de l’Adjudant-chef Keffassan Dembélé a succombé à ses blessures à l’hôpital régional de Ségou.

En ce début d’année, les groupes jihadistes ont fait subir à notre pays plusieurs attaques causant des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. La plupart de ces assailles se produisent au nord et au centre du pays. Mais depuis quelques jours les assaillants semblent cibler des postes de sécurité du sud, notamment celui de Hèrèmakono dans la région de Sikasso et le mardi 2 mars, c’est la Brigade Territoriale de San qui a été attaquée, occasionnant des dégâts matériels et un gendarme blessé, l’Adjudant-chef Keffassan Dembélé.

En effet, cette attaque a été repoussée à temps par les éléments du commissariat de police de San, toujours au qui-vive sous les instructions du Commissaire divisionnaire Mamby Traoré.

Selon notre source policière qui coordonnait l’intervention, contrairement à certains mensonges, infox et intox qui évoquaient une douzaine de morts, le bilan était un gendarme blessé gravement et quatre véhicules ainsi que deux motos calcinés. A savoir que c’est seule la police qui a intervenu et était appuyée par quelques chasseurs, nous apprend toujours notre source.

Selon toujours la même source, le gendarme touché a été évacué à l’hôpital régional de Ségou. Et la FORSAT s’est transportée sur ladite zone vers 1h du matin pour sécuriser les lieux. Le jeudi 4 mars dans la matinée, le gendarme blessé à la poitrine, l’Adjudant-chef Keffassan Dembélé a rendu l’âme suite à ses blessures dans la matinée audit hôpital.

A ce jour, la situation dans ladite localité est à la normale et les enquêtes sont en cours. Et aux dernières nouvelles, l’Adjudant-chef Keffasan Dembélé a été enterré ce vendredi 5 mars 2021 vers 16h à Ségou. Dors en paix soldat !

Par Mariam SISSOKO

