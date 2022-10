Le jeudi 13 octobre 2022 aux environs de 14h00, un car de transport civil en partance pour Koro a sauté sur un Engin Explosif Improvisé(EEI). Et selon le communiqué de l’Etat-major des Armées du Mali, on déplore une dizaine de morts et des blessés.

Les populations dans le Centre du Mali vivent sous l’insécurité. Pour cause, depuis des années un groupe djihadiste appelé « Katibat Macina » d’Amadou Kouffa sème la terreur dans ces localités du centre. Des villages sont attaqués, des civils tués, des cultures dévastées, des mines posées partout. Depuis des mois déjà, ces djihadistes du Katiba Macina sont en train de perdre du terrain face aux Forces Armées Maliennes (FAMa). Ne sachant plus quoi faire, ils s’en prennent aux populations civiles innocentes. Cela, à travers des poses d’engins explosifs improvisés. Comme cela fut le cas, jeudi, sur la RN-15, plus précisément sur l’axe Sévaré-Bandiagara-Koro.

A cet effet, l’Etat-major général des armées, à travers la DIRPA a rendu public un communiqué de presse. Et ce, pour informer l’opinion publique nationale et internationale que le 13 octobre 2022, aux environs de 14h00, des actions terroristes de la Katibat Macina d’Amadou Kouffa ont visé un car de transport civil sur la RN-15, route Sévaré-Bandiagara-Koro, aux environs du village de Tilé, région de Bandiagara. « Le car en partance pour Koro a sauté sur un EEI placé par lesdits terroristes et visant délibérément des objectifs civils innocents », a révélé ce communiqué au lendemain de la tragédie. Et de continuer que les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont intervenues pour secourir les victimes. Selon toujours ce communiqué, le bilan provisoire fait état de 10 morts dont une femme et fillette de 5 ans environ ; 38 blessés évacués sur Bandiagara et Sévaré et le car, complètement détruit par le souffle de l’explosion, a été projeté à 30m hors de la chaussée. Et de présenter ses condoléances aux familles des personnes décédées et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Pour l’Etat-major général des Armées, ces actions de la Katibat Macina d’Amadou Kouffa, ayant fait allégeance au JNIM d’Iyad Ag Agaly, démontrent la lâcheté et la barbarie de cette organisation terroriste qui, en perte de puissance et dans sa débandade, ne s’attaque qu’aux populations civiles innocentes. « Les Forces Armées Maliennes restent engagées dans la lutte contre les terroristes responsables de la mort de paisibles citoyens et des actions immédiates seront menées pour rechercher et neutraliser les terroristes et les complices de cet acte ignoble », a rassuré le communiqué.

Adama Tounkara

