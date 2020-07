Braquage de cars sur l’axe Konobougou-Ségou : Des morts et des blessés enregistrés

Dans la nuit du lundi au mardi 21 juillet 2020, un braquage a eu lieu sur l’axe Konobougou-Ségou. Dans une vidéo postée d’affilée sur les réseaux sociaux, nous voyons deux cars dont celui de Diarra Transport garé au bord du goudron. Via la vidéo, on voit clairement que les cars ont fait l’objet de braquage par des individus non identifiés. Selon les informations, les braqueurs seraient au nombre de 8 personnes qui ont toutes fui . De sources sécuritaires , nous avons ainsi appris qu’il y a eu deux morts et une dizaine de blessés. Juste après le forfait, les braqueurs se seraient acheminés vers Ségou, a-t-on appris. Certaines informations nous font également croire que l’un des chauffeurs des deux cars a été d’abord tué à bout portant par des bandits armés. Suite à des fouilles systématiques, tous les passagers ont été, suivant nos informations, dépouillés de leurs biens : argent. Même si les blessés ont pu être amenés à l’hôpital par les agents de la protection civile, il est regrettable de constater que les gendarmes et les policiers œuvrant dans cette circonscription administrative n’aient pu mettre le grappin sur ces individus.

