FAMa au front : la récréation est terminée

Au Mali, l’engagement des forces armées de défense n’a jamais été aussi déterminant pour reconquérir l’ensemble du territoire. Depuis quelques mois, plusieurs opérations militaires, mobilisant des moyens de combats importants, sont déployées avec succès dans les régions du centre et du nord pour infliger une défaite aux groupes terroristes qui mettent en cause l’autorité des autorités de transition.

La guerre pour la reconquête du territoire national a pris une nouvelle phase depuis l’avènement des autorités militaires au pouvoir. Celles-ci, dès leur prise du pouvoir, ont fait l’équipement et la formation des forces armées maliennes la priorité des priorités pour faire face à la menace terroriste qui mettait en cause l’existence de la Nation du Mali. Dans l’espace de quelques mois, les FAMas ont été dotés des moyens de combats imposés essentiellement des blindés, des drones de reconnaissance et de combat, les avions de chasse. Dotée d’un arsenal de pointe, l’armée malienne a augmenté ces capacités offensives en multipliant les opérations d’échec contre les groupes armés terroristes, qui autrefois, se donnaient le luxe d’attaquer les positions de l’armée malienne. De jour comme de nuit, les vecteurs aériens de l’Armée de l’Air appuyés par les troupes au sol en posture offensive mettent en déroute les groupes armés terroristes. Les opérations agressives menées par les troupes maliennes contre les bandits ainsi que l’attitude professionnelle et protectrice de nos soldats vis-à-vis des populations ont déjà convaincu des dizaines de combattants de déposer les armes et de venir se rendre.

C’est pourquoi, profitant d’une remise de moyens de combat aux FAMas, le ministre de la défense, le Colonel Sadio Camara a lancé un message fort aux terroristes. « Je lance un appel aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit ou qui veulent juger la montre comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple, vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles, ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins, jusqu’à ce que nos bombes et nos troupes d’assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel », a mis en garde le ministre de la défense. Equipée et dirigée par des leaders compétant, l’armée malienne a mis fin à la récréation en lançant l’une des grandes opérations militaire du Mali post indépendant.

Depuis la ville de Gao, une colonne de pick-up et de blindés accompagnée des drones de surveillance et de combat ainsi que des avions de chasse ont pris la direction de la région de Kidal. Sur le chemin, l’armée a traité avec succès plusieurs postes de résistances des groupes terroristes. A Anéfis comme à Tessalit, les forces armées de défense ont infligé une lourde perte à l’ennemi en entrant en possession de ces localités importantes dans la lutte pour la reconquête. Alors que la progression de cette mission se poursuit, les patrouilles de l’armée enchainent les opérations de succès contre les nids de terroristes qui tentent de résister.

C’est dans ce cadre que l’on apprend que des opérations combinées, terrestres et aériennes des Famas, ont permis, le jeudi 26 octobre passé, de neutraliser une trentaine de terroristes et de détruire des véhicules pick-up en récupérant un lot important d’armes et de matériels dans la région de Gao. Concomitamment dans le secteur de Léré, une autre patrouille des FAMa a neutralisé une dizaine de terroristes et récupéré en même temps des motos, des armes et d’autres matériels nuisibles. Le lendemain vendredi, dans le cercle de Niono, les forces armées maliennes ont tué deux terroristes avant d’appréhender un leader terroriste. Autant d’opérations que l’armée mène avec succès sur l’ensemble du territoire prouvent à suffisance que la fin de la récréation est terminée pour les terroristes. L’armée malienne plus que déterminée reste vigilant au moindre mouvement de l’ennemi. De quoi donner de l’espoir pour une reconquête définitive de l’ensemble du territoire après plus d’une décennie de certaines parties du pays par l’ennemi.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

