Au lendemain du Sommet du G5 Sahel de Ndjamena, les parlementaires français ont débattu ce jeudi matin sur les politiques de la France au Sahel. Le 22 avril 2013, l’opération Serval au Mali avait été lancée. Trois mois plus tard, les parlementaires français approuvaient la prolongation de la mission militaire. Huit ans plus tard, Serval est devenue Barkhane, et le Parlement n’a plus été consulté. Les débats ce jeudi ont montré les inquiétudes des députés face à une intervention qui s’installe durablement dans le temps.

Après huit ans d’engagement militaire, une question est sur toutes les lèvres : comment et à quelles conditions les militaires français se retireront-ils du Sahel ?

Parmi les députés, il y a ceux qui expriment pleinement leur soutien à cette action militaire. À l’image de Bertrand Pancher du groupe Libertés et territoire : « La France a fait le choix qui l’honore de répondre en intervenant politiquement, militairement et en favorisant le développement. La stratégie sahélienne de la France vise aussi à accompagner ces États dans leur capacité à assurer leur sécurité de façon autonome. Notre groupe Libertés et territoires rejoint cette stratégie qui nous semble complète. »

Et puis il y a les députés sceptiques, qui depuis le tout début questionnent le bienfondé de cette intervention. « Nous sommes en guerre, lance Jean-Luc Melenchon, leader de La France insoumise. Quels sont les objectifs ? Que faisons-nous là-bas ? La guerre au terrorisme ? Depuis quand la France fait la guerre à des concepts ? Qui est notre ennemi au Mali ? Qui payent ces gens-là ? Il faut nommer l’ennemi qui paye parce que qui paye commande. Et quelqu’un paye. Si aujourd’hui vous nous dites il y a plus de jihadistes, il faut se demander pourquoi ? Est-ce à cause de notre présence française ou bien parce que quelqu’un y met plus d’argent ? »

Face aux députés, les autorités se veulent rassurantes : les partenaires européens sont, eux aussi, de plus en plus engagés sur le terrain. En parallèle, la ministre des Armées, Florence Parly, mise notamment sur une autonomisation progressive des forces sahéliennes afin de prendre le relais à long terme.

Je répéterai, s’il était besoin, que l’opération Barkhane n’est pas éternelle. Mais aujourd’hui, il n’est pas question de partir parce que nos partenaires nous demandent de continuer à les aider.

Par rfi.fr

