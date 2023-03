Indeliman, Téssit, Badiangara et Niono : L’Armée neutralise 147 terroristes

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé, du 12 au 24 mars 2023, plus de 147 terroristes dans plusieurs zones, a annoncé vendredi dernier l’état-major général des Armées dans un communiqué.

Durant la période indiquée, les FAMa ont mené six opérations aéroportées dans les localités de Korondoli (secteur de Sofara) ; Balaguina, Diallo, Songo, Bodio, Mondoli (secteur de Bandiagara-Plateau Dogon) ; Boulkėssi (secteur de Sévaré) et Ouonkoro (secteur de Bankass). Ainsi que 14 missions de reconnaissances offensives dans les localités de Korondoli (secteur de Sofara), Balaguina, Diallo, Songo, Bodio, Mondoli, Boulkéssi, Ouonkoro, Sokolo, Indeliman, Téssit, Douentza, Boni et Gossi.

Les FAMa ont procédé à huit frappes aériennes d’avions de chasse, d’hélicoptères et de drones. De même que des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. «Six sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs d’Indeliman, Téssit, Bandiagara et Niono. 67 terroristes neutralisés dans les différentes zones», précise le communiqué. Et d’énoncer que 32 suspects ont été interpellés dans les secteurs de Ouonkoro, Boni et Douentza.

Selon la source sécuritaire, plusieurs types d’armes légères, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’Engin explosif improvisé (EEI), des moyens de communication et divers matériels ont été récupérés. De même que 25 motos et cinq pick up détruites ainsi que deux Engins explosifs improvisés neutralisés.

Par ailleurs, sur la base de renseignements bien précis, relève le document, des missions de reconnaissances offensives appuyées par l’aviation ont été lancées contre des Groupes armés terroristes (GAT) dans les secteurs de Bandiagara, Indélimane et Tessit. Combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées. Ces reconnaissances offensives ont permis de surprendre les GAT et de leur infliger de grandes pertes tant humaines que matérielles.

Ainsi dans le secteur d’Indélimane, indique la source militaire, l’Armée a éliminé 58 terroristes, détruit trois sanctuaires, 1 pick-up et une trentaine de motos. Dans le secteur de Bandiagara, ce sont 22 terroristes qui ont été neutralisés par nos braves militaires. Ils ont aussi détruit leur logistique. Au niveau de Tessit, 2 terroristes à moto ont été neutralisés. L’Armée a également détruit leur sanctuaire et leurs moyens de déplacement.

Selon l’état-major général des Armées, ces actions ont désorganisé les GAT et contribué à la reddition de plusieurs combattants terroristes dans plusieurs secteurs. Avant de magnifier la bonne collaboration des populations avec les FAMa sur toute l’étendue du territoire national. Cela, en vue de débusquer et neutraliser les GAT et leurs complices.

L’état-major général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d’armes des cinq militaires morts au combat à Soumpi puis entre Nara et Mourdiah et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Souleymane SIDIBE

