Insécurité : le centre du pays en proie à une insécurité grandissante

La libération des régions de Nord, notamment Kidal, par l’armée malienne fut un événement accueilli avec soulagement par la nation entière. Aujourd’hui, Kidal est entré dans le processus de réconciliation et a permis aux régions du Nord d’avoir un nouveau souffle de paix. Cependant les pseudos djihadistes et groupes armés, dans leur débandade, prennent de plus en plus leurs quartiers dans le centre du pays où ils grossissent peu à peu les rangs des groupes armés en place. Conséquent : Bandiagara, Bankass, Koro et tant d’autres localités du centre subissent une terreur dont le plus récent fait d’arme est la captivité de 110 passagers de 3 bus arraisonné il y’a un mois par des groupes armés djihadistes sur la route nationale 15 (RN15) à Bankass dans la région de Badjanguara. Suite à cet enlèvement, les habitants de la zone ont manifesté leur mécontentement par le blocage de plusieurs tronçons de la RN 15, entre autres actions de protestation par la désobéissance civile. Les habitants des localités touchées par les drames répétitifs au centre continuent d’exiger plus sécurité pour les paisibles citoyens et leurs biens, quoique leurs actions de désobéissance ont été suspendus, en attendant la réponse à leurs réclamations

