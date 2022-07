Notre pays fait face, depuis un certain temps, à une série d’attaques dans plusieurs casernes et camps de l’intérieur. La plus récente de ces attaques est survenue dans la ville garnison de Kati, le vendredi dernier très tôt le matin.

Les forces du mal sont plus que jamais décidées à commettre leur forfait coûte que coûte pour des raisons propres à elles seules. Oui les djihadistes estiment agir au nom de la religion musulmane. Mais quelle religion musulmane où l’atrocité, la violence et la terreur sont les maîtres mots. Faisant fi du fait que l’islam prôné par le Prophète Mohammed ( PSL) est basé sur la tolérance, l’amour du prochain et la paix.

Le peuple malien doit être très vigilant et soudé et collaborer avec les Forces de défense et de sécurité maliennes, afin de contrer l’avancée de ces bandits armés.

La cohésion sociale et l’unité nationale s’imposent obligatoirement à tous les patriotes engagés pour la sauvegarde de notre souveraineté nationale.

Le colonel Assimi Goita et le Dr Choguel Kokalla Maïga, respectivement, Président et Premier ministre de la transition, doivent sentir, à leurs côtés, une forte solidarité du peuple malien. En retour, ces deux guides de la transition malienne doivent impérativement prendre des actions fortes pour faire échec à ces attaques.

Quant aux forces de sécurité, elles doivent être toujours en état d’alerte et le maître mot dans leurs rangs, devant être vigilance et prudence car dans cette guerre asymétrique qui constitue la stratégie de l’ennemi.

Pour ce faire, il faut renforcer la sécurité à l’entrée de chaque entrée de nos villes. Les poste de contrôle qui sont installés à cet effet, doivent prioriser les fouilles des personnes et contrôler tous les véhicules.

Enfin le peuple malien doit mettre l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute fin personnelle. L’heure est à jamais à l’Union sacrée nationale.

Seydou Diamoutené

