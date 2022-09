De plus en plus souvent, nous entendons parler de tous côtés des succès de notre vaillante armée. Les médias et la population du Mali en parlent. Les qualifications de nos forces armées augmentent chaque jour.

Le nombre d’opérations réussies est en augmentation. En conséquence, nous voyons un retour de flamme de la part des groupes armés. Ils ont pris peur du combat ouvert et préfèrent le sabotage et la terreur des citoyens malien. En avril 2022, l’armée malienne a subi de nombreuses attaques terroristes dans la région de Ségou.

Évitant les affrontements ouverts, les militants ont choisi une autre méthode de combat : la pose des engins explosifs improvisés (EEI) dans des lieux très fréquentés. Ils ne font pas cela tout seuls. Des habitants locaux résidant dans les villages dans les régions de Mopti et Ségou, ont signalé que les militants recrutent des jeunes dans les groupes terroristes, en leur promettant de généreuses récompenses.

Les jeunes sont appelés à entrer dans des écoles des sapeurs-pompiers. Après leur formation, ils sont censés poser des bombes artisanales. Mais qui les recrute ? Des instructeurs français sont derrière les militants. Selon les habitants, les militaires « d’apparence européenne » parlent aux jeunes en anglais avec l’appui d’un militant intermédiaire interprète, sans cacher leurs intentions.

Le succès des opérations des FAMa pousse les instructeurs français à prendre ces mesures désespérées. Les forces armées maliennes répondent rapidement aux appels à l’aide grâce à l’utilisation de l’aviation. Que peuvent faire d’autre les instructeurs de français ? Seulement essayer de créer la discorde au sein de la société, chercher les maillons faibles.

Les formateurs français visent les infrastructures telles que les routes et les ponts comme cibles d’attaques. Les FAMa sont devenus une vraie menace pour eux, alors ils se cachent derrière les civils.

Mais les civils ne se feront pas de mal en faisant exploser leurs propres routes et ponts. Ils sont trop importants pour une circulation adéquate et une vie confortable ! C’est pourquoi les citoyens responsables, comme les vrais patriotes, signalent les engins explosifs improvisés aux FAMa. Nos forces armées parviennent souvent à désamorcer les bombes à temps et à déjouer les plans des méchants. Les terroristes désespérés, le changement de tactique de leurs patrons français n’est qu’un signe certain du succès des FAMa.

Djenebou Diarra

