Lutte contre le terrorisme : Les FAMa interpellent 4 suspects avec 3000 ovins/caprins volés à Mopti et Kidal

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont interpellé le lundi 23 décembre dernier, plusieurs suspects et complices terroristes avec 3000 têtes d’ovins et caprins extorquées aux populations des secteurs de Diondiori et Takouti dans la Région de Mopti, at-on appris ce mercredi 25 décembre par un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa).

Selon le communiqué, outre les suspects appréhendés, les soldats maliens ont aussi mis la main sur un complice et receleur terroriste à Labbezanga dans la Région de Gao. «Le chef d’état-major général des Armées informe l’opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) ont interpelé le lundi 23 décembre 2024 un complice et receleur terroriste à Labbezanga dans la Région de Gao», précise la source sécuritaire.

Il faut signaler que cet individu a fait, depuis longtemps, l’objet de recherches pour collaboration avec les terroristes. Il est également reconnu pour la vente du bétail volé. En plus de ces interpellations, l’aviation militaire a effectué des frappes aériennes qui ont détruit un complot logistique terroriste à 05 Km au Sud de Talhandak, dans la Région de Kidal, renseigne la Dirpa.

Aboubacar TRAORE

