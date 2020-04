Dans un communiqué daté, ce vendredi, la cellule de crise de l’URD annonce la libération de cinq compagnons de l’honorable Soumaïla Cissé intervenue dans la nuit du jeudi 2 et au vendredi 3 avril 2020. Les otages libérés sont, entre autre, l’assistant du chef de file de l’opposition, Housseini N’Douré, son cameraman, Boubacar Sada Sissoko, son chauffeur, Kola Badara et deux autres dont la profession n’a pas été décliné. Le parti a rendu grâce à Dieu, dans ce communiqué, en sollicitant celles et ceux qui s‘investissent pour le dénouement heureux de retrouver Soumaïla et les autres membres de sa délégation. Un point de presse est prévu, ce vendredi, à Bamako au siège du chef de file de l’opposition pour donner d’amples explications sur les conditions de libération de cinq ex-otages qui sont restés pendant une semaine dans les mains de leurs ravisseurs.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

