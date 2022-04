-Il s’agit de Dadiè Bah, artificier et chef du JNIM d’Akor et de Daye Bah responsable de la Zakat figurant sur la base de données des terroristes recherchées

L’armée malienne a annoncé, vendredi soir, la neutralisation de deux chefs terroristes du groupe “Jamāat nusrat al-islam wal-muslimin” (JNIM) dont Dadiè Bah, artificier et chef du JNIM d’Akor dans la région de Nara dans le sud du pays.

« Dans la région de Nara, la précision du renseignement a permis la neutralisation de Dadiè Bah, artificier et chef du JNIM d’Akor et de Daye Bah responsable de la Zakat figurant sur la base de données des terroristes recherchées et auteurs de pose d’EEI et d’exactions sur les populations dans la région », a précisé le Directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa), le Colonel Souleymane Dembelé dans un communiqué.

Dembelé assure, en outre, que « les actions de recherches de renseignements, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et de leur interpellation dans les zones urbaines se poursuivront ».

Notant que « les groupes d’autodéfense se livrent à des exactions contre les populations dans certaines localités du centre», l’armée appelle ces groupes à déposer les armes et à rejoindre le processus de recrutement spécial en cours.

L’état-major général des Armées invite, en outre, « les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l’emploi de civils comme des boucliers humains ».

Source: https://www.aa.com.tr/

