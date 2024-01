Mali : L’Armée neutralise une vingtaine de terroristes aux abords de Kidal

Ce jeudi 04 janvier, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé une vingtaine de terroristes et détruit une importante quantité de matériels militaires ainsi que des équipements roulants.

Ce résultat probant fait suite à des frappes chirurgicales menées sur des positions terroristes aux abords de la ville de Kidal, a indiqué ce vendredi 05 janvier, la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), sur ses plateformes numériques.

«L’état-major général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que ce jeudi 04 janvier 2024, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les FAMa ont repéré des bases des groupes terroristes. Ainsi, les FAMa ont procédé à deux frappes à 24km au Nord-Ouest de Kidal», explique le document.

Selon la Dirpa, le premier raid a permis de neutraliser deux pick up avec leurs occupants et détruire une importante quantité de matériels. «La seconde frappe a également permis de neutraliser une dizaine de terroristes et détruire deux pick up ainsi que du matériel de guerre», précise la source sécuritaire.

En cette circonstance, le haut commandement militaire informe l’opinion que la situation est sous contrôle des FAMa et que les opérations de ratissages se poursuivent pour débusquer les terroristes en débandade. L’état-major général des Armées rassure les populations de Kidal et environs de la détermination des FAMa à les protéger ainsi que leurs biens.

Cette nouvelle victoire de nos Forces de défense et de sécurité intervient à quelques jours d’un autre revers qu’elles ont infligé aux ennemis de la paix à Ménaka. Ce, après avoir vigoureusement repoussé une tentative d’infiltration des Groupes armées terroristes (GAT) dans la ville de Ménaka ce mardi 02 janvier aux environs de 10h 15mn. Ainsi, la riposte victorieuse de nos soldats a permis de mettre trois terroristes hors d’état de nuire.

Les autorités de la Transition sont déterminées à déployer les moyens nécessaires pour mettre notre outil de défense à hauteur de mission. C’est dans cette dynamique que le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce jeudi 04 janvier de nouveaux drones de dernières générations de type Bayraktar TB2 au chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le général Alou Boï Diarra.

Ces drones sont réputés pour leur capacité opérationnelle au combat et leur efficacité sur le plan du renseignement.

Aboubacar TRAORE

