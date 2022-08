Les unités des Forces armées maliennes (FAMa) de Tessit, dans leur mission de protection des populations, ont réagi vigoureusement, dimanche 07 août, vers 15h00 à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, a informé, lundi 8 aout, un communiqué de l’état-major général des Armées.

Le document évoque une attaque « vraisemblablement » menée par « I’EIGS et bénéficiant d’un appui drones et artillerie avec un usage des explosifs et véhicule piégé ».

L’Armée notre qu’au cours des violents combats, les FAMa ont fait preuve de professionnalisme en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations. Le bilan, toujours provisoire et susceptible d’évoluer, est de 07 morts du côté ennemis, 07 motos détruites et un nombre inconnu de morts et blessés emportés par les assaillants. « 17 morts et 22 blessés, 09 portés disparus FAMa, 04 civils tués, et d’importantes pertes matérielles dont 03 véhicules détruits et des dommages sur d’autres véhicules, les installations FAMa et les habitations des civils », déplore l’Armée du côté ami, ajoutant que les recherches et évaluations sont en cours.

L’état-major général des Armées salue le professionnalisme des FAMa qui a permis de préserver la vie de plusieurs civils exposés au combat. « Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les FAMa, hier dimanche et aujourd’hui, confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d’un appui majeur et d’une expertise extérieure », signale la source militaire.

L’état-major général des Armées déplore les victimes civiles malgré les efforts des unités et s’incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Pour lui, cette attaque, visant doublement les FAMa et les civils, s’inscrit dans les modes d’actions désespérées entrepris par les terroristes depuis un certain temps.

L’état-major général des Armées rassure les populations de l’engagement et de la détermination des FAMa à combattre les terroristes conformément au respect des Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH).