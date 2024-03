Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mis plusieurs terroristes hors de combat en répliquant à des attaques durant les dernières 72 heures, dans les localités de Niono, Kouremalé et Ménaka.

Elles ont récupéré ou détruit une importante qualité de matériels militaires et roulants appartenant aux Groupes armés terroristes, a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa) sur ses plateformes numériques. Ainsi, dans la nuit du mercredi 6 mars, les FAMa ont énergiquement repoussé une attaque terroriste contre la prison centrale de Niono, dans la Région de Ségou.

« L’État-major général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que dans la nuit du 06 mars 2024 la Maison centrale d’arrêt de Niono a été attaquée par des groupes terroristes », indique le document. Selon la source sécuritaire, nos unités ont vigoureusement repoussé cette attaque. Le bilan de l’opération fait état de plusieurs terroristes neutralisés, des armes et un véhicule récupérés.

Le lendemain, des hommes armés ont attaqué le poste frontalier de Kouremalé dans le Cercle de Kangaba, dans la Région de Koulikoro avant de se voir repousser par la réplique des FAMa. «Tôt ce matin 7 mars 2024, le poste frontalier de Kouremalé dans le Cercle de Kangaba a fait l’objet d’une attaque terroriste qui a provoqué des dégâts matériels mais pas de perte en vies humaines», révèle l’Armée dans son communiqué .

Deux jours plus tôt, c’est la bonne coopération entre les Forces armées maliennes et nigériennes qui a permis d’opposer la riposte proportionnellement à une attaque terroriste complexe contre le poste de sécurité de Labbezanga, dans la Région de Ménaka, a annoncé ce mercredi la Dirpa, dans un communiqué. «Ce jour 5 mars 2024 aux environs de 12h00, les FAMa ont repoussé une attaque terroriste majeure et complexe contre le poste de sécurité de la localité de Labbezanga, Région de Menaka», précise l’Armée dans son communiqué. Selon la Dirpa, les terroristes, venus en grand nombre et ayant tenté de submerger le camp FAMa, ont été mis en déroute.

«La réaction vigoureuse des FAMa, en coordination aérienne et terrestre avec leurs frères d’armes du Niger, a permis de déjouer et repousser cette attaque», souligne la même source qui ajoute que la situation est sous contrôle et que les assaillants ont abandonné des équipements dans leur fuite notamment quatre motos dont une équipée de 12,7. Six terroristes ont été tous neutralisés.

Il faut souligner que cette attaque planifiée est intervenue au moment où les chefs d’état-major généraux de l’AES étaient réunis à Niamey pour finaliser le projet de « Concept d’opérations de la Force conjointe de l’Alliance sahélienne.

En cette circonstance, l’État-major général des Armées a salué la bonne coordination avec les Forces armées nigérianes et magnifié la coopération frontale dans la lutte contre le terrorisme.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :