Mali : Plusieurs terroristes tués lors de quatre attaques repoussées par l’armée au nord

Les localités de Labbezaga, Gossi, Tessalit et Ménaka, toutes situées dans le nord du Mali, ont été attaquées hier dimanche par les groupes armés terroristes. La riposte de l’armée malienne a été à la hauteur des attaques perpétrées. Le communiqué publié par la hiérarchie militaire indique « les FAMa ont repoussé successivement ces quatre attaques terroristes. « A Labbezagan, les opérations aéroterrestres ont permis de désorganiser les assaillants tout en leur infligeant de lourdes pertes dans leur fuite », peut-on lire dans le communiqué de l’armée.

Pareil pour Gossi et Tessalit où les tirs de harcèlement et indirects sur les postes des FAMa perpétrés par les groupes terroristes ont été également repoussés. Selon le communiqué de l’armée, c’est dans la ville de Ménaka qu’un important combattant des groupes armés terroristes était mobilisé pour prendre le contrôle de la localité. Cette entreprise a échoué. Puisque que le communiqué indique que « malgré une concentration importante de combattants terroristes décidés à en découdre avec nos forces, les FAMa leur ont infligé une sanglante défaite avec la neutralisation de plusieurs dizaines de Terroristes et l’interpellation d’une vingtaine mise à la disposition de la prévôté pour des enquêtes ».

En plus de la neutralisation d’un nombre important des forces obscurantistes, l’armée a récupéré plusieurs véhicules, motos et armes. Sur le réseau social Tweeter, les témoins de l’attaque de Ménaka Témoignent de la prouesse des forces armées maliennes. « Ce dimanche 3 décembre 2023, deux attaques ont visé la ville de Ménaka. La première contre les combattants du MSA-Gatia et la seconde contre les FAMAS. Les deux attaques repoussées avec exemplarité. Celle d’aujourd’hui a été une véritable débandade, 29 corps (bilan provisoire), beaucoup de matériels de guerre sur les lieux, ce qui n’est pas dans ses habitudes », témoigne Moussa Ag Acharatoumane, secrétaire général du MSA. Plusieurs images partagées sur les réseaux sociaux montrent les cadres des terroristes jonchés sur le sol et la destruction des installations du réseau téléphonique Orange Mali à Ménaka

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

