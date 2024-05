Mali : Sécurisation du territoire : Les FAMa détruisent des bases terroristes dans plusieurs localités

Les frappes aériennes d’envergure combinées aux opérations terrestres menées à cet effet auraient également permis la neutralisation d’un important chef terroriste local. Ces informations sont en cours d’analyse et de vérification, selon l’Armée.

Les Forces armées maliennes (FAMa), conformément à leur mission régalienne de défense du territoire national, continuent d’infliger de lourdes pertes matérielles aux ennemis de la paix en détruisant leurs bases. En effet, dans un communiqué rendu public, mercredi, l’état-major général des Armées a informé l’opinion nationale que sur la base de renseignements obtenus par les services spécialisés, les FAMa mènent depuis plusieurs jours une campagne active de surveillance et de reconnaissance dans la zone de Diafarabé, Région de Ségou.

Ce travail minutieux et patient, poursuit la note, a conduit à la localisation et à l’identification de plusieurs bases de répliques situées dans des zones forestières. Les Groupes armés terroristes (GAT) envisagent de transformer cette zone en sanctuaires pour y préparer leurs sombres actions contre les populations et y stocker leur logistique. C’est ainsi que les 6 et 7 mai derniers, des frappes aériennes suivies d’une action terrestre ont visé des camps d’entraînement et des bases logistiques aux environs de Nouh Bozo sur la rive droite du fleuve Niger, a annoncé le communiqué.

Le document a signalé que dans la matinée du mercredi 8 mai, une autre zone infestée a été localisée, et des regroupements de GAT y ont été observés, identifiés et traités avec succès, cette fois-ci sur la rive gauche, aux environs de Dia. Bozo. Selon l’état-major, les informations reçues faisant état de la mort d’un important chef terroriste local sont en cours d’analyse et de vérification. «L’État-major général des Armées rassure l’opinion que les FAMa poursuivront sans relâche leur mission de protection des populations sur toute l’étendue du territoire national», rassurait le communiqué.

Ces opérations de surveillance et de reconnaissance démontrent encore une fois de plus la détermination de nos militaires à recouvrer l’intégrité du territoire face aux ennemis de la paix. Cette victoire témoigne également de l’engagement de notre vaillante Armée dans la lutte contre le terrorisme qui menace la stabilité du territoire et le retour à la paix.

Marietou KOITE

