Trois Casques bleus de la MINUSMA ont trouvé la mort, ce matin, suite à l’explosion d’engins explosifs improvisés lors d’une patrouille de routine dans les environs de Aguelhok, dans la région de Kidal, indique la Minusma dans un communiqué , ce 10 mai 2020.

La mission des Nations unies précise aussi que quatre autres Casques bleus , sérieusement blessés et ont été pris en charge par la MINUSMA.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali et chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif condamné fermement ces actes lâches qui ont pour but de paralyser les opérations sur le terrain de la MINUSMA et de toucher indistinctement le personnel des Nations Unies et des civils innocents, poursuit le communiqué.

……lire la suite sur l’essor.site

