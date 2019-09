Le port du casque n’est pas encore devenu une obligation au Mali, en dépit de nombreuses annonces et de la grande campagne de sensibilisation dont il était précédemment l’objet. Néanmoins, l’option rafle de plus en plus d’adeptes volontairement acquis aux mesures préventives. Sauf qu’un choc n’est atténué que lorsqu’il se produit. Or les porteurs de casque sont à l’origine de nombreux cas de collusion. Il se trouve, en effet, que la plupart des motocyclistes se servent d’engins sans les accessoires appropriés de signalisation que sont les rétroviseurs, les clignotants, entre autres. Ils sont même dépourvus de Klaxon dans certains cas. Il en résulte que la gestuelle, les orientations visuelles et autres intentions constituent l’essentiel du code sur lequel repose la circulation, pour ce qui est des usagers de la catégorie concernée. Avec des champs visuel et auditif pratiquement réduits à néant par le recours au casque, les porteurs de cet instrument protecteur à peine voient et entendent dans leur environnement immédiat. Ils s’assimilent à de véritables sourds-muets dans la danse circulation de Bamako. Conséquence : difficile de ne pas provoquer d’accidents dont ils ont la chance de se sortir mieux que ceux qui n’en sont souvent pas pour quelques choses. En définitive, à défaut d’exiger le casque avec l’ensemble des commodités et accessoires appropriés, il parait plus judicieux de l’interdire.

