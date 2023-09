Rhaouss : Le D.CAP libéré

Le Directeur du Centre d’animation pédagogique (D.CAP) de Rharous Mahmoud Almahady Maïga, enlevé le 29 août dernier par des inconnus aux environs de 18 heures à 15 km de Tombouctou, a été libéré le surlendemain saint et sauf. Les prières de ses collègues de service, amis et parents sont exaucés. Après le rapt, ils avaient multiplié les messages de compassion et élevé des prières au ciel afin qu’ils retrouvent les siens en bonne santé. Parallèlement aux efforts déployés en vue d’obtenir sa libération, ils avaient sollicité des plus hautes autorités un renforcement du maillage sécuritaire dans des zones sous menaces terroristes en vue de permettre le fonctionnement normal des services publics et privés, garantir aux responsables qui les animent et à tous les autres citoyens leur droit absolu à une vie sans risques.

Rien n’a filtré des conditions de sa libération. Une rançon a-t-elle été versée ?

