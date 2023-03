Situation sécuritaire au Mali : La déroute des terroristes

153 terroristes neutralisés, 79 interpellés, 02 PKM saisies (74 PM, 02 LRAC, 20 fusils, 07 véhicules et 46 motos) récupérés, 15 bases terroristes et 15 EEI détruites; 49 sacs de riz de 100 kg et 04 sacs de 50 kg de riz et plus de 100 têtes de bovins récupérés, etc. tel est le bilan des actions menées par les Forces Armées Maliennes (FAMa) au cours du mois de février 2023. L’information a été donnée par le Directeur des Informations et des Relations Publiques des Armées, le Colonel Souleymane Dembélé au cours de la traditionnelle conférence de presse mensuelle.

Le Directeur des Informations et des Relations Publiques des Armées, le Colonel Souleymane Dembélé a animé le lundi 06 février dernier à la DIRPA, une conférence de presse pour informer les médias sur l’évolution de la situation sécuritaire du Mali au titre du mois de février 2023. Il était assisté du Colonel Mariam Sagara, son adjointe. Une tradition instaurée par la Direction des Informations et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) avec l’accord des plus hautes autorités de la République afin de donner aux journalistes les vraies informations sur la situation sécuritaire et les activités du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et celles du Chef d’Etat-major général des Armées.

​Dans ses propos introductifs, le Colonel Souleymane Dembélé de la DIRPA a donné des précisions sur les différentes missions menées par les Forces Armées Maliennes courant février.

​Aux dires du Colonel Souleymane Dembélé, depuis quelques temps, la montée en puissance des FAMa ne fait aucun doute. Pour preuve, les prouesses réalisées sur les différents théâtres des opérations. Pour le mois de février 2023, les FAMa ont effectué 84 missions offensives à travers le pays qui se répartissent comme suit : 23 opérations aéroportées, 36 missions de reconnaissance offensives, 16 missions de frappes aériennes, 06 missions de frappe de drone et 03 opérations de frappes d’artillerie.

​Ces opérations, a précisé le Colonel Dembélé, ont été menées respectivement dans les régions (de Mopti, Douentza, Bandiagara, Nara et Kita) au sud et dans les cercles de Koro, Bankass, Ségou, Niono, Ténenkou et dans les secteurs de Sofara et Djenné.

​Au cours de ces opérations, le bilan fourni par le Colonel au cours de cette rencontre avec la presse fait état de 153 terroristes neutralisés, 79 interpellés. Aussi, les Forces Armées Maliennes ont saisi 02 PKM, 74 PM, 02 LRAC, 20 fusils, 07 véhicules et 46 motos et ont détruit 15 bases terroristes et 15 EEI (Engins Explosifs Improvisés) détruits. Au cours de cette course à la traque des terroristes, les FAMa ont récupéré 49 sacs de riz de 100 kg et 04 sacs de 50 kg de riz et plus de 100 têtes de bovins qui ont été remis aux autorités compétentes.

​Pour la sécurisation des populations et de leurs biens sur les différents tronçons, 112 véhicules escortés par les FAMa. Lors de ces différentes missions, on déplore malheureusement la mort de 7 FAMa et 24 blessés. Grâce à l’intensification des opérations offensives, les GAT ont été désorganisés, a-t-il souligné.

​En conclusion, il a invité les populations d’ici et d’ailleurs à la vigilance et à la retenue contre les velléités de propagandes et des messages d’intoxication et de désinformation pour éviter le piège de l’ennemie. Depuis toujours, les forces Armées Maliennes s’inscrivent dans le respect strict de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du Processus d’Alger et réitèrent leur respect strict aux Droit de l’homme (DH) et Droit International Humanitaire (DIH), a-t-il conclu.

​Aujourd’hui, c’est la déroute au sein des groupes terroristes. C’est le sauve qui peut !

Y. SANGARÉ

