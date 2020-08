Mali : La nouvelle Cour Constitutionnelle prête serment ce lundi

Trois jours après l’officialisation du décret portant nomination des nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle, 7 août dernier, ils sont convoqués ce lundi à une cérémonie de prestation de serment en présence de plusieurs chefs d’institution.

– Maliweb.net– La cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle aura lieu au Centre International de Conférence de Bamako et en présence du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l’Assemblée nationale et de la Cour suprême. Elle mettra un terme à la crise institutionnelle née autour de cette Institution fondamentale au lendemain de la publication de l’arrêt proclamant les résultats définitifs du second tour des élections législatives d’avril 2020. Laquelle a contraint 5 membres de l’ancienne Cour à démissionner, suivi du décret présidentiel abrogeant le décret portant nomination des trois autres membres de la dite institution puisque un juge était déjà décédé.

Alors que tous les regards sont tournés vers cette nouvelle Cour dont les faits et gestes seront scrutés à la lettre par la population malienne, des langues indiscrètes affirment que l’ancien vérificateur général, Amadou Ousmane Touré, serait le futur président de cette institutionnelle qui vient d’être confirmée par ses pairs. La future Cour constitutionnelle du Mali aura moins de temps de répit tant les dossiers importants sont à l’attente. Le plus urgent est celui relatif au sort réservé au 31 députés issus des circonscriptions électorales de Sikasso, Bougouni , Kati , Koro et les communes I, V et VI du district de Bamako.

Conformément aux recommandations du dernier sommet virtuel des Chefs d’Etats de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la nouvelle Cour Constitutionnelle bien que la formation n’a pas respecté totalement les conclusions du dit sommet devrait statuer dans le bref délai sur l’avenir de l’Assemblée nationale dont la légitimité de l’occupant du perchoir est mis en cause tant par la classe politique (opposition et majorité) que par la société civile.

Ainsi, les neuf nouveaux sages de la Cour auront du pain sur la planche à savoir s’il faut reconduire les résultats provisoires proclamés par le Ministère de l’administration ou il faut convoquer des nouvelles élections législatives partielles dans les 7 circonscriptions électorales susmentionnées.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

