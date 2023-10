Alassane Ouattara et Macky Sall évoquent la situation dans la sous-région

Abidjan, Côte d’Ivoire (Top News Africa) Le Président ivoirien Alassane Ouattara, s’est entretenu, ce samedi 28 octobre 2023, à sa résidence d’Abidjan, avec son homologue sénégalais, Macky Sall, qui a effectué une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire.

Le président Alassane Ouattara s’est réjoui d’accueillir son jeune frère, le président Macky Sall, à Abidjan et a salué les liens particulièrement étroits entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal ainsi que les relations d’amitié et de fraternité qui le lient à son homologue sénégalais.

Il a, par ailleurs, souligné la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

Le chef de l’État a souligné avoir évoqué avec le président Macky Sall la situation dans la sous-région et sur le continent africain ainsi que les sujets internationaux.

Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, quatre pays de la sous-région ouest-africaine sont sous des transitions militaires.

Le président Macky Sall dont le pays connaitra une élection présidentielle en février 2024 s’est, pour sa part, dit honoré d’effectuer cette visite en Côte d’Ivoire pour échanger avec le président Alassane Ouattara sur les sujets majeurs qui intéressent les deux pays.

Il a, ensuite, souligné la parfaite entente entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal depuis l’époque des Pères fondateurs, les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor.

Le Président Macky Sall s’est, en outre, réjoui du renforcement de la coopération entre les deux pays depuis l’accession à la magistrature suprême du Président Alassane Ouattara.

Il a souligné la nécessité de poursuivre les consultations entre les deux pays, au plus haut niveau, sur les questions économique, politique et de l’intégration régionale à travers l’UEMOA, la CEDEAO et l’Union Africaine, en vue de renforcer davantage les excellentes relations entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Pour terminer, le Président Macky Sall s’est réjoui d’être à Abidjan, une grande ville qui se métamorphose en matière de développement et d’urbanisme.

Source: https://topnewsafrica.net/

Commentaires via Facebook :